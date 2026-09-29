Kết quả bóng đá hôm nay 29/9: Pháp thắng Bỉ nhờ siêu phẩm của Olise

Olise lập siêu phẩm giúp Pháp hạ gục Bỉ 1-0. (Ảnh: Reuters)

Trận đấu giữa Bỉ và Pháp là tâm điểm chú ý trong loạt trận UEFA Nations League 2026/2027 diễn ra rạng sáng 29/9 theo giờ Việt Nam. Hai tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu đã tạo ra thế trận đôi công đầy kịch tính trên sân vận động King Baudouin.

Theo thống kê, chủ nhà Bỉ đã tung ra 10 pha dứt điểm còn đội khách Pháp có 16 lần bắn phá cầu môn ở trận này. Dẫu vậy, thần may mắn lại liên tục ngoảnh mặt với các chân sút đôi bên trong phần lớn thời gian thi đấu.

Đáng chú ý, Pháp đã bị xà ngang từ chối pha dứt điểm của Desire Doue ở phút 12 và bị cột dọc từ chối cú sút xa của Da Cunha ở phút 53. Ngoài ra, trung vệ Nathan Ngoy đã có pha cứu thua trên vạch vôi cho Bỉ trước cú ra chân của Pierre Kalulu ở phút 27.

Phải tới phút 88, bàn thắng mới xuất hiện trên sân vận động King Baudouin. Tiền vệ Michael Olise có pha đi bóng ngoạn mục từ sân nhà tới sát vòng cấm Bỉ rồi tung cú sút trái phá, hạ gục thủ môn Senne Lammens và mang về chiến thắng 1-0 cho Pháp.

Italia thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ 4-1 ngay trên sân khách. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu cùng giờ, Italia đã giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trong chuyến làm khách tại Timsah Arena của Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Italia xua đi nỗi thất vọng sau trận thua Bỉ 0-2 ở ngày ra quân UEFA Nations League 2026/2027.

Những người lập công cho Italia ở trận này là trung vệ Alessandro Bastoni (9'), tiền vệ Davide Frattesi (22'), hậu vệ cánh Michael Kayode (27') và tiền đạo Pio Esposito (50'). Trong khi đó, tác giả bàn thắng danh dự của Thổ Nhĩ Kỳ là tiền đạo Baris Alper Yilmaz ở phút 47.

Với kết quả loạt trận rạng sáng 29/9, Pháp đang dẫn đầu bảng A1 với 6 điểm, Bỉ đứng nhì bảng khi có cùng 3 điểm như Italia nhưng hơn thành tích đối đầu, còn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có điểm nào sau 2 thất bại.

Tại lượt trận kế tiếp vào lúc 01h45 ngày 3/10 theo giờ Việt Nam, Pháp sẽ tiếp đón Italia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới làm khách của Bỉ.