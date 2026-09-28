Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay: 10 người Indonesia hòa hú vía trước Malaysia

21:45

Bước vào trận đấu được xem là phân định ngôi đầu bảng A, cả Malaysia và Indonesia đều đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ảnh: Tử Bình

Dù được thi đấu trên sân Gelora Bung Karno trước đông đảo khán giả nhà nhưng các cầu thủ Indonesia tỏ ra thiếu sự kết dính trong lối chơi. Ở khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, Hubner đã đưa bóng vào lưới thủ môn Syihan Hazmi bên phía Malaysia nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi trước đó của tiền đạo Indonesia.

Ảnh: Tử Bình

Phía bên kia, sự cơ động của Arif Aiman luôn đặt hàng thủ Indonesia trong tình trạng báo động. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Paes, có lẽ lưới của đội chủ nhà Indonesia đã phải rung lên sau các pha dứt điểm của Aiman, Bérgson hay Stuart Wilkin.

Ảnh: Tử Bình

Màn trình diễn ấn tượng của Arif Aiman khiến các cầu thủ Indonesia bối rối và có phần ức chế khi không có có bóng chơi. Phút 37, Haye phạm lỗi thô bạo và trọng tài sau khi nhận được tham vấn từ tổ VAR đã quyết định thay đổi quyết định phạt thẻ vàng trước đó để thay bằng tấm thẻ đỏ, đồng nghĩa với việc truất quyền thi đấu của tiền vệ Indonesia.

Ảnh: Tử Bình

Việc chỉ còn 10 người khiến Indonesia hoàn toàn lép vế trước Malaysia trong những phút còn lại.

Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Dion Cools hay Fergus Tierney rồi Arif Aiman cung sự xuất sắc của thủ môn Paes bên phía Indonesia khiến cơ hội liên tiếp trôi qua với Malaysia.

Ảnh: Tử Bình

Chung cuộc, Malaysia hòa không bàn thắng trước 10 người của Indonesia trên sân Gelora Bung Karno.