Kết quả bóng đá hôm nay 30/8: Tottenham gây thất vọng lớn ở Ngoại hạng Anh

Tottenham và Newcastle đối đầu nhau ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026/2027 tại London. Hai đội nhập cuộc nhanh và sẵn sàng đối công. Cơ hội sớm tới với cả hai đội nhưng không bên nào tận dụng được. Thế trận cân bằng và tỷ số 0-0 được duy trì đến hết hiệp 1.

Ảnh: Reuters.

Sang tới hiệp hai, Newcastle là đội áp đảo và họ sớm tạo ra được sự khác biệt. Phút 62, Dedic đánh đầu ngược lại cho Elanga. Cầu thủ này khống chế bước một không tốt nhưng vẫn quyết định xoay người dứt điểm. Bóng đi về phía góc xa, đập cột dọc đi vào lưới.

Phút 72, từ cú đá phạt góc bên phải, Woltemade bật cao đánh đầu và Wissa đã tung người móc bóng tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Với kết quả này, Tottenham nhanh chóng chìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 2 trận toàn thua, chưa ghi nổi bàn thắng nào. Trong khi đó, Newcastle đã có 4 điểm sau 2 trận và tạm thời gia nhập nhóm đầu.

Ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu khác, một số trận đấu kết thúc với kết quả như sau: Elversberg 3-2 Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund 2-0 Hamburg (Bundesliga), Real Sociedad 2-1 Espanyol (La Liga) hay Juventus đánh bại Parma 2-0 (Serie A).