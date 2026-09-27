Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027: Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh

Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh ĐKVĐ World Cup và EURO khi giành chiến thắng 3-2 trước Anh trong trận ra quân tại League A UEFA Nations League 2026/2027. Qua đó, thầy trò HLV Luis de la Fuente dẫn đầu bảng A3 với cùng 3 điểm như Croatia (thắng CH Séc 2-1) nhưng hơn chỉ số phụ.

Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/2027 sau lượt trận mở màn League A

Tại bảng A1, Bỉ dẫn đầu sau khi thắng Italia 2-0 còn Pháp đứng nhì bảng sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. Ở lượt trận kế tiếp, Bỉ sẽ đại chiến Pháp lúc 01h45 ngày 29/9 theo giờ Việt Nam, cùng thời điểm Italia sẽ làm khách của Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu tìm kiếm điểm số đầu tay.

Tại bảng A2, Hy Lạp dẫn đầu với 3 điểm từ trận thắng Serbia 2-1, trong khi Đức và Hà Lan chia nhau 2 vị trí giữa bảng sau trận hòa 1-1. Ở lượt trận kế tiếp, Hà Lan sẽ làm khách của Serbia lúc 23h00 ngày 27/9 còn Đức sẽ tiếp đón Hy Lạp lúc 01h45 ngày 28/9.

Tại bảng A4, Bồ Đào Nha tạm xếp nhì bảng sau khi thắng Xứ Wales 1-0, Na Uy dẫn đầu nhờ trận thắng Đan Mạch 3-2. Ở lượt trận kế tiếp, Đan Mạch sẽ chạm trán Xứ Wales lúc 23h00 ngày 27/9 còn Na Uy sẽ tiếp đón Bồ Đào Nha lúc 01h45 ngày 28/9.