U23 Việt Nam chạm trán thử thách lớn trong dịp FIFA Days

U23 Việt Nam sẽ có màn thử lửa với sự xuất hiện của U23 Qatar tại Giải bóng đá giao hữu U23 quốc tế, đội bóng hứa hẹn mang đến một màu sắc chuyên môn khác biệt. Đại diện Tây Á gây chú ý với dàn cầu thủ có thể hình vượt trội, đồng thời sở hữu nhiều gương mặt trẻ từng được triệu tập tham dự các giải đấu cấp châu lục. Đây sẽ là một trong những đối thủ đáng chờ đợi đối với U23 Việt Nam và các đội bóng tham dự giải.

Tiền đạo Mohamed Gouda thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở U23 Qatar là nền tảng thể chất ấn tượng, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Theo danh sách đăng ký, đội bóng Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao nổi bật, trong đó trung vệ Abdalla Mugib Gamer cao 1m92, nặng 92kg. Hai đồng đội ở hàng phòng ngự là Aatif Magdi Elamin (1m89) và Yousef Mohammad Alnizami (1m88) cũng có lợi thế đáng kể về thể hình.

Ở vị trí thủ môn, Abubaker Mohamed Osman cũng là gương mặt đáng chú ý với chiều cao 1m89. Sự hiện diện của những cầu thủ có thể hình tốt ở cả hàng phòng ngự lẫn khung thành giúp U23 Qatar có thêm lợi thế trong các tình huống tranh chấp, không chiến và bóng cố định.

Đây sẽ là thử thách đáng kể đối với các đối thủ tại giải đấu, đặc biệt là những đội bóng có xu hướng phát huy khả năng phối hợp kỹ thuật và tốc độ như U23 Việt Nam hay U23 Thái Lan.

Không chỉ dựa vào ưu thế về thể hình và thể lực, U23 Qatar còn cho thấy chiều sâu đáng chú ý về lực lượng. Danh sách tham dự giải có nhiều cầu thủ sinh năm 2005 và 2006, trong đó một số gương mặt từng được triệu tập vào đội hình U23 Qatar tham dự VCK U23 châu Á 2026 và Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026.

Ở hàng tiền vệ, Bassam Adel Eid và Moath Ibrahim là những cái tên đáng chú ý. Cả hai đều từng góp mặt trong các đợt tập trung và danh sách thi đấu cấp châu lục của U23 Qatar. Bên cạnh đó, hậu vệ Marwan Sherif, tiền vệ Faisal Mohammad, Nawaf Alawi và tiền đạo Yamaan Jarrar, Mohamed Khaled Gouda…cũng là những cầu thủ đã được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển trẻ của bóng đá Qatar.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại giải giao hữu U23 Gia Lai VTV Cup 2026.

Việc có nhiều cầu thủ từng được triệu tập tham dự các giải đấu lớn trong năm 2026 cho thấy U23 Qatar sở hữu một lực lượng đã có cơ hội tiếp cận với môi trường cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là nền tảng để đội bóng Tây Á hướng tới việc hoàn thiện đội hình và tích lũy kinh nghiệm cho những mục tiêu tiếp theo.

U23 Qatar sẽ có cơ hội kiểm nghiệm lực lượng trước những đối thủ đến từ các nền bóng đá có phong cách thi đấu khác biệt. Nếu bóng đá Tây Á thường tạo dấu ấn bằng nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp, các đại diện Đông Nam Á lại sở hữu sự linh hoạt, tốc độ và kỹ thuật trong tổ chức lối chơi.

Đáng chú ý, U23 Qatar sẽ có cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vào lúc 19h00 ngày 14/11, trong trận đấu cuối cùng của giải. Đây cũng là dịp để người hâm mộ phố Núi trực tiếp chứng kiến màn so tài giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá Đông Nam Á và Tây Á.

Danh sách U23 Qatar:

Thủ môn: Abubaker Mohamed H Y Osman; Mohamed Faouzi Lengliz; Galal Amir G Elsharkawy

Hậu vệ : Abdalla Mugib H T Gamer; Aatif Magdi M Elamin; Ghanem Albakheet G Alminhali; Jad Bassem Elsayed Saleh; Mrwan Sherif S M Hassan; Rayyan Ahmed B A Al-Ali; Yousef Mohammad A Alnizami; Zaid Burhan A Shtiewi; Qays Husham A Alrawi

Tiền vệ: Ali Mohammad Shahabi; Bassam Adel S Eid; Ibrahim Mohammadalhassan I Mohammadali; Moath Ibrahim M Mohammadtaha: Nawaf Alawi O Alyahri; Ziad Fadi Eljaouni; Adam Friakh; Faisal Mohammad D Almukahal

Tiền đạo: Mohammad Ali Chakeri; Jassem Khalid M M Al-Hamad; Mohamed Hani H Faragalla; Mohamed Khaled A G Gouda; Noureldin Tamer H M Ibrahim; Yamaan Jarrar.