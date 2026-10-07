Kết quả bóng đá hôm nay 7/10: Tây Ban Nha và Anh thắng kịch tính

Tây Ban Nha ngược dòng thắng kịch tính Croatia

Loạt trận UEFA Nations League 2026/27 diễn ra rạng sáng 7/10 chứng kiến những chiến thắng đáng chú ý của Tây Ban Nha và Anh. Trong khi Tây Ban Nha ngược dòng đánh bại Croatia 2-1, ĐT Anh cũng vượt qua CH Séc với tỷ số 3-0.

Trước Tây Ban Nha, Croatia chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Cách tiếp cận này phát huy hiệu quả trong hiệp 1 khi Lamine Yamal cùng các mũi tấn công của đội khách gần như không tạo được sức ép đáng kể.

Tây Ban Nha gặp khó khăn trong hiệp 1 trận đấu gặp Croatia (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha chỉ có 4 cú dứt điểm, trong đó 1 lần trúng đích, còn Croatia thực hiện 6 pha dứt điểm với 3 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Phút 17, Ivan Perisic tận dụng cơ hội để ghi bàn mở tỷ số, giúp Croatia bất ngờ bước vào giờ nghỉ với lợi thế 1-0.

Sau giờ nghỉ, Tây Ban Nha tăng cường sức mạnh trên hàng công với sự xuất hiện của Merino. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal lập tức tạo dấu ấn khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 61, mở ra màn ngược dòng cho đội khách.

Merino tỏa sáng với cú đúp giúp Tây Ban Nha ngược dòng đánh bại Croatia (Ảnh: Reuters)

Croatia phải căng mình chống đỡ sức ép ngày càng lớn từ Tây Ban Nha trong những phút tiếp theo. Khó khăn càng chồng chất khi Perisic, người ghi bàn mở tỷ số, nhận thẻ đỏ ở phút 79.

Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn phải chờ tới phút 88 mới hoàn tất màn ngược dòng. Merino tiếp tục tỏa sáng với pha lập công thứ hai, ấn định chiến thắng 2-1 và giúp Tây Ban Nha duy trì thành tích toàn thắng tại vòng bảng UEFA Nations League.

Anh thị uy sức mạnh trước CH Séc

Ở trận đấu cùng giờ, ĐT Anh có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước CH Séc trong ngày Harry Kane để lại dấu ấn lớn. Phút 27, Coufal vô tình phản lưới nhà sau đường căng ngang nguy hiểm của Kane, đưa Tam sư vượt lên dẫn trước.

Đến phút 40, Anderson chuyền bổng chính xác để Rogers thực hiện pha căng ngang một chạm, tạo điều kiện cho Kane băng vào dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về ĐT Anh và Kane hoàn tất cú đúp ở phút 57 bằng pha đánh đầu từ quả phạt góc của Hall.

Harry Kane tỏa sáng giúp Anh giành chiến thắng dễ dàng trước CH Séc (Ảnh: Reuters)

CH Séc nỗ lực tìm bàn danh dự bằng những cú sút xa nhưng không thể thành công trong phần còn lại của trận đấu. Chiến thắng 3-0 giúp ĐT Anh có trận thắng thứ 3 liên tiếp, nhưng Tam sư vẫn đứng thứ 2 bảng C với 9 điểm, kém đội đầu bảng Tây Ban Nha 3 điểm.

Kết quả một số trận đấu khác tại UEFA Nations League 2026/27 diễn ra rạng sáng nay 7/10 như sau: Luxembourg 0-2 Bulgaria, Slovakia 4-0 Moldova, Belarus 1-0 Phần Lan, Albania 1-0 San Marino, Estonia 0-0 Iceland, Thụy Sĩ 3-0 Bắc Macedonia, Scotland 1-2 Slovenia.