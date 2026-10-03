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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10: Màn so tài hấp dẫn tại UEFA Nations League

Thứ Bảy, 08:00, 03/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 nhận được sự chú ý với trận cầu đinh giữa Anh và Croatia tại UEFA Nations League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 được người hâm mộ quan tâm với các trận đấu tại UEFA Nations League. Trận đấu được chú ý bậc nhất nằm tại bảng D khi hai đội tuyển Croatia và Anh chạm trán nhau.

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Màn so tài giữa hai đội tuyển Croatia và Anh nhận được nhiều sự quan tâm (Ảnh: Sky Sports)

Cả hai đội đều đang có 3 điểm khi cùng thắng ĐT Séc, cũng như để thua trước đội đang đứng đầu bảng là Tây Ban Nha. Đội thắng trong màn so tài này sẽ vươn lên vị trí nhì bảng, đồng thời còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhất bảng với Tây Ban Nha.

ĐT Anh được đánh giá cao hơn khi giành chiến thắng trong cả ba lần gần nhất gặp ĐT Croatia. Tại World Cup 2026, ĐT Anh từng vượt qua ĐT Croatia với tỉ số 4-2 khi hai đội gặp nhau ở vòng bảng.

Trong lần gặp lại này, ĐT Croatia có lợi thế sân nhà nên được kỳ vọng sẽ thay đổi được thành tích đối đầu trước ĐT Anh. Ngoài ra trong trận đấu còn lại của bảng D, ĐT Tây Ban Nha được đánh giá nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm khi gặp ĐT Séc, đội đã để thua trong cả hai trận trước đó.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 3/10:

UEFA Nations League

3/10 20h00 Phần Lan - Albania

3/10 23h00 Belarus - San Marino

3/10 23h00 Estonia - Luxembourg

3/10 23h00 Iceland - Bulgaria

3/10 23h00 Croatia - Anh

4/10 1h45 Tây Ban Nha - Séc

4/10 1h45 Bắc Macedonia - Scotland

4/10 1h45 Thụy Sĩ - Slovenia

Giao hữu quốc tế

3/10 11h00 Fiji - Vanuatu

3/10 21h00 Ấn Độ - Brazil

3/10 22h00 Nga - Namibia

4/10 1h00 Canada - Peru

4/10 2h00 Bờ Biển Ngà - Cameroon

Như Đạt/VOV.VN
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