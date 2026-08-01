English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 1/8: Hà Nội giành trọn 3 điểm ở giải U16 nữ

Thứ Bảy, 19:17, 01/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 1/8, lượt trận thứ hai của vòng 4 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 đã diễn ra với màn so tài giữa Hà Nội và chủ nhà Sơn La. Chung cuộc, Hà Nội giành chiến thắng 2-0 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam trên bảng xếp hạng.

ket qua bong da viet nam hom nay 1 8 ha noi gianh tron 3 diem o giai u16 nu hinh anh 1
Ảnh: VFF

Sau khi Phong Phú Hà Nam vượt qua TP.HCM với tỷ số 5-1 ở trận đấu trước đó, Hà Nội bước vào cuộc đối đầu với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm duy trì cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Sơn La cũng hướng đến một kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu.

Hai đội nhập cuộc với thế trận chặt chẽ và tạo ra nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Sơn La thi đấu đầy nỗ lực, tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, sức ép liên tục của Hà Nội cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 45, Nguyễn Thị Ngọc Ánh mở tỷ số sau một tình huống dứt điểm chính xác, giúp đội bóng Thủ đô khai thông thế bế tắc. Có bàn dẫn trước, Hà Nội chơi chủ động hơn và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội.

ket qua bong da viet nam hom nay 1 8 ha noi gianh tron 3 diem o giai u16 nu hinh anh 2
Ảnh: VFF

Đến phút 54, Phan Thị Thu Phương nhân đôi cách biệt cho Hà Nội, qua đó đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ nhà. Sơn La cố gắng đẩy cao đội hình trong quãng thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ.

Giành chiến thắng 2-0, Hà Nội có 7 điểm sau 4 trận, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam xuống còn 3 điểm. Trong khi đó, Sơn La giữ nguyên 4 điểm và đứng thứ ba. TP.HCM xếp cuối bảng với 1 điểm. 

Hoàng Long/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm TP.HCM với tỷ số 5-1.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm TP.HCM với tỷ số 5-1.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines với tỷ số 3-1 ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines

VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 31/7: ĐT Việt Nam thắng nhọc Philippines với tỷ số 3-1 ở trận ra quân chặng 1 SEA V.Cup 2026.

Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 2-2 ĐT Futsal Nga: Thịnh Phát và Thái Huy lập công
Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 2-2 ĐT Futsal Nga: Thịnh Phát và Thái Huy lập công

VOV.VN - Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Nga, giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan. Trận đấu bắt đầu lúc 18h ngày 1/8/2026.

Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 2-2 ĐT Futsal Nga: Thịnh Phát và Thái Huy lập công

Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 2-2 ĐT Futsal Nga: Thịnh Phát và Thái Huy lập công

VOV.VN - Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Nga, giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan. Trận đấu bắt đầu lúc 18h ngày 1/8/2026.

Tin bóng đá 1-8: Thế khó bủa vây, ĐT Việt Nam sẽ vượt khó thế nào để hạ Indonesia?
Tin bóng đá 1-8: Thế khó bủa vây, ĐT Việt Nam sẽ vượt khó thế nào để hạ Indonesia?

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 1-8 có những nội dung chính sau đây: ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi; Vì sao ĐT Việt Nam buộc phải thắng Indonesia bằng mọi giá?; FIFA chính thức hủy bỏ kế hoạch bán World Cup…

Tin bóng đá 1-8: Thế khó bủa vây, ĐT Việt Nam sẽ vượt khó thế nào để hạ Indonesia?

Tin bóng đá 1-8: Thế khó bủa vây, ĐT Việt Nam sẽ vượt khó thế nào để hạ Indonesia?

VOV.VN - Bản tin bóng đá hôm nay 1-8 có những nội dung chính sau đây: ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi; Vì sao ĐT Việt Nam buộc phải thắng Indonesia bằng mọi giá?; FIFA chính thức hủy bỏ kế hoạch bán World Cup…

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi
ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ trải qua hành trình di chuyển kéo dài tới địa điểm thi đấu ở Indonesia nên chỉ có 1 buổi tập trước khi bước vào trận quyết đấu với đội chủ nhà.

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, đối mặt lịch trình bất lợi

VOV.VN - ĐT Việt Nam sẽ trải qua hành trình di chuyển kéo dài tới địa điểm thi đấu ở Indonesia nên chỉ có 1 buổi tập trước khi bước vào trận quyết đấu với đội chủ nhà.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế