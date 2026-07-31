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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm

Thứ Sáu, 21:51, 31/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 31/7: U16 nữ Hà Nam thắng đậm TP.HCM với tỷ số 5-1.

Ở lượt trận thứ tư giải U16 nữ Quốc gia được tổ chức ở Sơn La, U16 nữ Hà Nam gặp đội bóng được đánh giá yếu nhất giải là U16 nữ TP.HCM. 

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Ảnh: VFF. 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc  Hà Nam đã sớm cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Vàng Thị Tâm ở phút đầu tiên. Chỉ 8 phút sau, Lê Thị Bảo Trâm nhân đôi cách biệt lên 2-0. Thế trận áp đảo tiếp tục được đội bóng Hà Nam duy trì và đến phút 17, Nguyễn Quỳnh Lâm ghi bàn thắng thứ ba. Chưa dừng lại ở đó, phút 22, Lê Thị Bảo Trâm hoàn tất cú đúp, giúp Hà Nam dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một.

Nhận nhiều bàn thua, TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 38 do công của Nguyễn Phương Thảo. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng phía Nam làm được. Phút 62, Trương Khánh Chi ghi thêm một bàn thắng, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hà Nam.

Với ba điểm giành được, Hà Nam tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại giải đấu năm nay trong khi TP.HCM cần nỗ lực hơn nữa nếu muốn có chiến thắng đầu tiên. 

PV/VOV.VN
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