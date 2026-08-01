Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam 2-2 ĐT Futsal Nga: Thịnh Phát và Thái Huy lập công
VOV.VN - Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Nga, giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan. Trận đấu bắt đầu lúc 18h ngày 1/8/2026.
Trực tiếp ĐT Futsal Việt Nam vs ĐT Futsal Nga, giải giao hữu Continental Futsal Championship diễn ra ở Thái Lan. Trận đấu bắt đầu lúc 18h ngày 1/8/2026.
34' Các cầu thủ Nga đang chơi nhỉnh hơn, có nhiều cú dứt điểm hơn nhưng tỷ số vẫn đang là 2-2.
31' Thái Huy để mất bóng nguy hiểm, mở ra cơ hội cho Ponkratov băng lên dứt điểm nhưng cú đá không tốt.
28' Ponkratov khống chế, xử lý kỹ thuật ở góc phải trước khi sút về góc cao khung thành ĐT Futsal Việt Nam nhưng Văn Ý đã xuất sắc bay người cứu thua.
27' VÀO !! Thủ môn Zurab của Nga dâng cao và tung ra cú sút tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Văn Ý. Ponkratov đẩy bóng ngược lại cho Pigorov dứt điểm tung lưới ĐT Futsal Việt Nam.
25' VÀO OOOOO!!!! Gia Hưng cướp bóng ở giữa sân rồi tung ra đường chuyền thuận lợi cho Thái Huy có cú sút chân trái quen thuộc, đưa bóng găm thẳng vào lưới Nga. 2-1 cho ĐT Futsal Việt Nam.
24' VÀO OOOOO!!!! Xuất phát từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Gia Hưng chuyền bóng thuận lợi để Thịnh Phát dứt điểm đẹp mắt, tung lưới ĐT Futsal Nga.
24' Nga có pha phản công thần tốc, Antoshkin xử lý rồi nỗ lực dứt điểm hướng trái bóng về góc xa nhưng không có bàn thắng.
23' Các cầu thủ Nga vẫn đang kiểm soát thế trận trên sân. ĐT Futsal Việt Nam nỗ lực thoát pressing nhưng chưa thể có được hiệu quả như mong muốn.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho ĐT Futsal Nga.
19' THẺ ĐỎ CHO ĐT Futsal Việt Nam !!! Văn Hoài phạm lỗi với Pigorov khi trước mặt số 11 của Nga chỉ còn thủ môn Văn Ý. Trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của cầu thủ số 15 ĐT Futsal Việt Nam sau khi tham khảo VS.
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16' Các cầu thủ Nga phối hợp ấn tượng làm các cầu thủ Việt Nam gần như mất phương hướng. Dù vậy, cú sút cuối cùng của Valeev đã đưa bóng đi chệch khung thành thủ môn Văn Ý.
13' Zaitsev mắc sai lầm chuyền bóng thẳng vào chân Thịnh Phát nhưng cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam vẫn còn quá đơn giản với thủ môn Zurab của Nga.
12' Các cầu thủ Việt Nam đang nỗ lực tạo nên sức ép để tìm kiếm bàn thắng nhưng chưa tạo được khó khăn cho ĐT Futsal Nga.
10' VÀO ! Các cầu thủ Nga có pha phối hợp đơn giản, ít chạm để tạo nên bàn thắng. Thủ môn Zurab chuyền cho Antoshkin để đội trưởng của ĐT Futsal Nga có đường kiến tạo cho Pavlov chạm bóng tinh tế tung lưới thủ môn Văn Ý.
8' ĐT Futsal Việt Nam đang thi đấu tương đối tự tin. Các cầu thủ Nga dù đang là đội chủ động hơn nhưng cũng chưa thể có bàn mở tỷ số.
6' Antoshkin tiếp tục thử tài thủ môn Hồ Văn Ý với cú sút xa nhưng thủ môn của ĐT Futsal Việt Nam vẫn là người chiến thắng.
5' Antoshkin có pha vê gầm xử lý bóng rất kỹ thuật, loại bỏ các cầu thủ Việt Nam trước khi dứt điểm, chỉ có sự xuất sắc của Hồ Văn Ý mới giúp ĐT Futsal Việt Nam thoát thua.
3' Thịnh Phát xử lý cơ bản và tung ra cú sút chân trái sở trường nhưng không thắng được thủ môn của ĐT Futsal Nga.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! ĐT Futsal Việt Nam giao bóng trước.
Được tổ chức thường niên từ năm 2021, Continental Futsal Championship đã nhanh chóng trở thành một trong những giải giao hữu quốc tế uy tín của futsal châu Á. Mỗi mùa giải đều quy tụ những đội tuyển có trình độ cao, tạo nên môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi các đội có thể thử nghiệm chiến thuật, kiểm nghiệm nhân sự và tích lũy kinh nghiệm trước các giải đấu chính thức.
Giải năm nay diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển Futsal chất lượng gồm Nga, Thái Lan, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand.
Không chỉ là dịp cọ xát với những đối thủ hàng đầu đến từ nhiều châu lục, giải đấu còn được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện lối chơi và chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước. Sự hiện diện của ĐT Futsal Việt Nam tại Continental Futsal Championship Thailand 2026 khẳng định vị thế ngày càng được nâng cao của Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế và mở ra cơ hội để người hâm mộ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao giữa các đội tuyển hàng đầu.
Đánh giá về mục tiêu tại giải, chiến lược gia người Argentina - Diego Raul Giustozzi của ĐT Futsal Việt Nam cho biết kết quả không phải là ưu tiên hàng đầu, dù đội tuyển luôn hướng đến chiến thắng trong mỗi trận đấu.
"Tất nhiên chúng tôi sẽ vào sân với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng điều tôi muốn thấy nhất là sự thể hiện của các cầu thủ. Những cầu thủ 20-21 tuổi hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về tâm lý lẫn chuyên môn. Tôi muốn họ phát huy vai trò dẫn dắt đối với các cầu thủ mới. Với các tân binh, tôi muốn xem cách họ đối mặt và vượt qua áp lực. Tôi tin họ có đủ năng lực để trở thành những nhân tố quan trọng của đội tuyển trong tương lai".
Về phần ĐT Futsal Nga, đội bóng này mang sang Thái Lan lực lượng rất mạnh với chủ yếu là những cầu thủ đến từ các CLB Futsal hàng đấu của Nga.
Dù những năm qua Futsal Nga không được tham dự các giải đấu chính thức nhưng các cầu thủ ĐT Futsal Nga vẫn được đi giao hữu quốc tế rất nhiều để duy trì thể trạng cũng như phong độ. Trên bảng xếp hạng FIFA, ĐT Futsal Nga vẫn xếp hạng 7 nên đây vẫn là đối thủ nặng ký với ĐT Futsal Việt Nam.
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