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Lần đầu có giải chạy với cung đường từ Công viên Thống Nhất đến Công viên Hòa Bình

Thứ Ba, 15:21, 21/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên, cộng đồng chạy bộ Hà Nội sẽ có cơ hội chinh phục cung đường nối Công viên Thống Nhất với Công viên Hòa Bình tại Giải chạy Pocari Sweat Run 2026.

Sáng 21/7, Ban tổ chức Giải chạy quốc tế Pocari Sweat Run 2026 (PSR 2026) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố thông tin về mùa giải năm nay. Đây là lần đầu tiên giải chạy được tổ chức tại Hà Nội sau 5 mùa diễn ra tại TP.HCM.

Giải sẽ diễn ra trong hai ngày 12-13/9, với ngày thi đấu chính thức là 13/9. Dự kiến có khoảng 5.000 vận động viên tham gia tranh tài ở bốn cự ly 3 km, 5 km, 10 km và 21 km. Nội dung bán marathon 21 km xuất phát tại Công viên Thống Nhất, trong khi các cự ly còn lại xuất phát từ Công viên Hòa Bình. Điểm về đích chung của tất cả các nội dung đặt tại Công viên Hòa Bình.

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Giải đấu diễn ra ngày 13/9 với quy mô 5.000 vận động viên, gồm 4 cự ly thi đấu, hứa hẹn góp phần tạo thêm sân chơi thể thao cộng đồng và thúc đẩy phong trào chạy bộ tại Thủ đô.

Theo Ban tổ chức, công tác vận hành giải được xây dựng theo tiêu chí an toàn và chuyên nghiệp, với hệ thống y tế, lực lượng tình nguyện viên, các điểm tiếp nước và chỉ dẫn được bố trí trên toàn tuyến. Lộ trình thi đấu kết nối nhiều không gian đặc trưng của Thủ đô, đồng thời bổ sung cự ly 3 km nhằm tạo điều kiện cho những người mới bắt đầu tham gia chạy bộ.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Oyamada Kohei, đại diện Ban tổ chức cho biết: “Bước sang mùa giải thứ 6, chúng tôi quyết định mang Pocari Sweat Run đến với Hà Nội với mong muốn đóng góp mạnh mẽ vào phong trào chạy bộ đang phát triển tại Thủ đô. Dù ở thị trường nào, chúng tôi cũng cam kết giữ vững triết lý 'All for Runners', xây dựng hệ thống vận hành khoa học, an toàn và mang đến trải nghiệm toàn diện cho cộng đồng runner”.

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Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại sự kiện.

Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh: “Tôi đánh giá cao việc Ban Tổ chức lựa chọn Hà Nội là điểm đến cho mùa giải năm 2026. Tôi hy vọng giải chạy sẽ góp phần làm phong phú thêm các hoạt động thể thao cộng đồng tại Hà Nội, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và lối sống năng động, từ đó thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân Thủ đô”.

Pocari Sweat Run được tổ chức lần đầu tại Singapore năm 2012 và mở rộng sang nhiều quốc gia châu Á. Tại Việt Nam, giải ra mắt từ năm 2019 và đã thu hút hơn 30.000 lượt vận động viên tham dự qua các mùa giải. Việc lần đầu tổ chức tại Hà Nội được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ và các hoạt động thể thao cộng đồng tại khu vực phía Bắc.

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Lần đầu tiên có giải chạy địa hình tại Côn Đảo

VOV.VN - Giải chạy địa hình “Ý chí Côn Đảo – Côn Đảo Spirit HTV – Bcons 2026” sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tại Đặc khu Côn Đảo với các cự ly từ 6 – 50km, đi qua những di tích lịch sử huyền thoại cũng như thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ của vùng đất này.

Trí Minh/VOV.VN
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