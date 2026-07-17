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Xác định 8 đội vào tứ kết U21 Quốc gia 2026

Thứ Sáu, 19:53, 17/07/2026
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VOV.VN - Chiều 17/7, hai trận đấu cuối cùng của bảng C tại Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã khép lại, qua đó xác định đầy đủ 8 đội giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

 

Tâm điểm của lượt đấu là cuộc so tài giữa PVF và Công an Hà Nội. Trước trận đấu, PVF dẫn đầu bảng C, trong khi Công an Hà Nội xếp thứ ba. Chỉ cần giành 1 điểm, PVF sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, còn Công an Hà Nội cũng rộng cửa giành vé vào tứ kết nếu trở thành một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với tâm lý khá thoải mái, hai đội nhập cuộc thận trọng. PVF là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động triển khai tấn công, nhưng hàng phòng ngự của Công an Hà Nội thi đấu tập trung, không để lộ nhiều khoảng trống. Trong khoảng 20 phút đầu, cả hai bên đều chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

xac dinh 8 doi vao tu ket u21 quoc gia 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi khi thế trận chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân. Sang hiệp hai, PVF vẫn là đội chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, song không thể tạo ra sự khác biệt trước lối chơi chặt chẽ của đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, kết quả giúp PVF giữ vững ngôi đầu bảng C, còn Công an Hà Nội xếp nhì bảng để cùng giành quyền vào tứ kết.

Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng gặp Đồng Nai. Dù được đánh giá cao hơn và chỉ cần một kết quả thuận lợi để đi tiếp, đại diện miền Trung gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kín kẽ của Đồng Nai. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bất ngờ xảy ra sau giờ nghỉ khi Đồng Nai liên tiếp ghi hai bàn thắng. Phút 53, Tuấn Sang mở tỷ số sau một pha phối hợp tấn công. Đến phút 60, Minh Toàn thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

xac dinh 8 doi vao tu ket u21 quoc gia 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Dù giành chiến thắng 2-0, Đồng Nai vẫn dừng bước khi chỉ có 3 điểm và xếp cuối bảng C. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Như vậy, 8 đội góp mặt tại vòng tứ kết gồm: Hà Nội và PVF-CAND (bảng A); Thể Công Viettel và SLNA (bảng B); PVF và Công an Hà Nội (bảng C); cùng HAGL và SHB Đà Nẵng là hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

 

Xem trực tiếp và độc quyền Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U21 Quốc gia - Cúp FPT Play 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hoàng Long/VOV.VN
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