Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/7: PVF và Huế vào chung kết U17 Quốc gia

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/7, trận chung kết của giải U17 Quốc gia 2026 được xác định là màn so tài giữa U17 PVF và U17 Huế sau khi 2 đội bóng này giành chiến thắng ở vòng bán kết.

Ảnh: PVF.

Trong trận bán kết 1, Huế và Đà Nẵng đã tạo nên trận đấu hấp dẫn. Sau khi Viết Tài tận dụng thời cơ để mở tỷ số ở phút 16, Đình Giang đã trừng phạt sai lầm của thủ môn Huế để ghi bàn gỡ hòa vào phút 36.

Sau đó, trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng và không bên nào có được những cơ hội rõ ràng. Đến phút 88, Đức Trí đã bật cao đánh đầu ở pha bóng lộn xộn, ghi bàn quyết định đưa U17 Huế vào chung kết.

Trận bán kết 2 diễn ra giữa Hà Nội FC và PVF. Với lực lượng nhỉnh hơn gồm nhiều tuyển thủ U17 Việt Nam, các cầu thủ Hà Nội đã hoàn toàn làm chủ trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, khi chưa thể ghi bàn, Hà Nội FC đã phải nhận bàn thua khi Tuấn Kiệt đá phạt trực tiếp đẹp mắt, mở tỷ số cho PVF. Về cuối trận, PVF còn có bàn ấn định tỷ số 2-0 của Gia Bảo ở phút 90+5'

Trận chung kết U17 Quốc gia 2026 giữa Huế và PVF sẽ diễn ra ngày 29/7 trên sân Pleiku.