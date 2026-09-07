Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat thắng nghẹt thở ở play-off VBA

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Jamal Mayali tái xuất hoàn hảo

Trận đầu tiên của cặp bán kết 2 play-off VBA 2026 là cuộc đụng độ ngang tài giữa cựu vương Saigon Heat và đương kim á quân Nha Trang Dolphins. Về lực lượng, hai đội đều đã hội quân với các ngôi sao và tuyển thủ Quốc gia. Theo đó, đại diện TP.HCM đã có sự phục vụ trở lại của hậu vệ tấn công Jamal Mayali và bộ ba tuyển thủ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Huỳnh Trực Nhân và Nguyễn Anh Kiệt. Tương tự, các tuyển thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang, Nguyễn Hoàng Phúc và Lê Khắc Đăng Khoa cũng trở lại đội bóng Nha Trang. Về thành tích đối đầu, chủ nhà chiếm ưu thế với tỷ số 3-1.

Ảnh: VBA.

Ở đội hình xuất phát, đội bóng Sài Gòn sử dụng bộ ba nội binh giàu kinh nghiệm Nguyễn Huỳnh Phú Vinh – Nguyễn Phúc Vinh – Nguyễn Anh Kiệt và bộ đôi ngoại binh Nyang Wek – Jamal Mayali. Chiều ngược lại, đại diện Nha Trang giữ nguyên đội hình giàu tốc độ và vận hành hiệu quả gần đây.

Hiệp 1, đội chủ nhà chiếm ưu thế khu vực hình thang ở cả hai đầu sân nhờ thể hình vượt trội của “bộ tháp đôi” Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Nyang Wek. Kể cả khi hai cầu thủ này ngồi ngoài, tập thể “Ông 30” vẫn phong tỏa chặt chẽ khu vực này. Chiều ngược lại, đội khách đáp trả bằng những nỗ lực đột phá và dứt điểm tầm trung. Đôi công ngang tài, cán cân giữa hai đội chưa thể lay chuyển 19-19.

Hiệp 2, đẳng cấp của Jamal Mayali giúp chủ nhà phá vỡ thế cân bằng. Những pha đột phá từ cánh trái và dứt điểm khéo léo của ngôi sao người Palestine đưa “Ông 30” vươn lên tạo cách biệt hai chữ số. Chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Todd Purves nỗ lực giáp công vào khu vực cận rổ với chủ lực Chris Bryant. Ghi điểm khó khăn nhưng nhờ chắt chiu cơ hội trên vạch ném phạt, “Út Phins” giữ đội chủ nhà trong tầm ngắm 43-50.

Hiệp 3, với 2 quả 3 điểm của Cleveland Jackson và những pha đột phá đẳng cấp của Azzaya Batkhuyag, đội khách bất ngờ vùng lên 53-52. Từ đây, hai đội rơi vào thế giằng co cân não với chênh lệch sít sao không quá 3 điểm. Với lợi thế tâm lý và đóng góp ấn tượng từ bộ đôi cầu thủ Mông Cổ, đại diện Nha Trang tạm dẫn trước 64-63.

Ảnh: VBA.

Tiến vào hiệp cuối, các chủ lực đội khách bung sức để gia tăng cách biệt. Chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng bứt tốc và bắt kịp 77-77. Bước vào quãng cuối, liên tiếp những pha xử lý đầy kinh nghiệm và đẳng cấp của Brandis Raley-Ross giúp “Ông 30” chiếm thế thượng phong 88-80. Phút cuối, sau 5 pha ném phạt xuất sắc, Azzaya Batkhuyag đặt cược cơ hội gỡ hòa vào một siêu phẩm ném xa nhưng bất thành. Chung cuộc, Saigon Heat giành chiến thắng sít sao 88-85.

Ở trận này, hai đội chiêu đãi người hâm mộ màn rượt đuổi kịch tính với những diễn biến khó đoán. Sau gần 4 hiệp thay phiên đổi vị thế dẫn trước, cục diện trận đấu chỉ an bài nhờ vào sự tỏa sáng đẳng cấp từ các ngôi sao số một. Sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng playoffs, chưa có bất ngờ nào xảy ra khi các đội có vị trí cao hơn là Hanoi Buffaloes (hạng 1) và Saigon Heat (hạng 2) đều dẫn trước với tỷ số 1-0.