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Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat vào chung kết VBA 2026

Thứ Sáu, 05:00, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng rổ mới nhất: Saigon Heat vào chung kết VBA 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Nha Trang Dolphins với tỷ số 77-75.

Xem VBA 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn

 

Nguyễn Anh Kiệt tỏa sáng 

Với chiến thắng trận playoffs đầu tiên của VBA 2026, Saigon Heat đang đứng trước cơ hội knock-out Nha Trang Dolphins và giành suất tiến vào chung kết. Bước vào trận đấu quan trọng, ở đội hình xuất phát, hai đội giữ nguyên công thức như lần đối đầu đầu tiên.   

Hiệp 1, tương tự lần so tài cách đây nhiều ngày, chủ nhà đại diện Nha Trang vẫn gặp khó trước “tòa tháp đôi” Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Nyang Wek của đội khách. Xâm nhập khu vực hình thang khó khăn khiến bảng điểm “Út Phins” khởi đầu dậm chân tại chỗ. Tuy nhiên, nhờ sự bung sức của Cleveland Jackson và bộ đôi cầu thủ Mông Cổ, đội bóng áo xanh kịp thời mở điểm và vùng lên bám sát 18-20.    

ket qua bong ro moi nhat saigon heat vao chung ket vba 2026 hinh anh 1
Ảnh: VBA. 

Hiệp 2, hai đội cùng đẩy cao nhịp độ để phá vỡ thế cân bằng. Trong đó, đội khách lẫn chủ nhà đều chắt chiu từng cơ hội dứt điểm. Bên cạnh các trụ cột, các dự bị từ hai đội cũng vào sân tiếp sức cho các đợt lên công. Những giây cuối, Võ Huy Hoàn bỏ lỡ một pha phản công nhanh đáng tiếc khiến “Út Phins” bị tạm dẫn 37-39. 

Hiệp 3, phần lớn thời gian, cán cân giữa hai đội vẫn không lay chuyển với chênh lệch tối đa 2 điểm. Phút thứ 7, Jamal Mayali và Brandis Raley-Ross thay phiên tỏa sáng đưa đội khách vươn lên. Hưởng ứng đà tiến công của đàn anh, bộ đôi Nguyễn Phúc Vinh và Huỳnh Trực Nhân cùng lập công mở ra cho “Ông 30” thế thắng 11 điểm 63-52.  

ket qua bong ro moi nhat saigon heat vao chung ket vba 2026 hinh anh 2
Ảnh: VBA. 

Hiệp cuối, Cleveland Jackson dẫn dắt đội chủ nhà vùng lên xóa bỏ chênh lệch. Sau một loạt nỗ lực, phút thứ 8, Huỳnh Vĩnh Quang dẫn bóng phản công và gỡ hòa thành công 69-69. Từ đây, hai đội một lần nữa rơi vào thế giằng co cân não. Khi đồng hồ chỉ còn chưa đến 5 giây và cán cân giữa hai đội vẫn còn nguyên, Nguyễn Anh Kiệt tung thành công quả 3 điểm mang về chiến thắng cho đội khách 77-75.  

Ở trận này, dù tạo thế trận nhỉnh hơn, Saigon Heat chỉ ấn định được chiến thắng vào những giây cuối. Bên cạnh sự tháo vát của Brandis Raley-Ross và các ngôi sao, người hâm mộ cựu vương VBA còn được chiêm ngưỡng sự tỏa sáng từ dàn nội binh chất lượng. Ngoại trừ Mathys Kavazian, tất cả các học trò còn lại của HLV Vũ Thế Cang đều vào sân và góp sức. Bên kia chiến tuyến, cựu á quân cống hiến màn rượt đuổi giàu cảm xúc với mũi nhọn là Cleveland Jackson (14 điểm) và Chris Bryant (19 điểm).  

PV/VOV.VN
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