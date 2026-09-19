Trực tiếp Brighton vs Arsenal vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027

10:47

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Hôm nay (19/9), Arsenal sẽ tới làm khách của Brighton trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh 2026/2027. Cuộc đọ sức này sẽ diễn ra lúc 21h theo giờ Việt Nam.

Trước vòng đấu này, Arsenal đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 4 trận toàn thắng. Pháo thủ cũng vừa giành chiến thắng 4-2 trước Ipswich tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần.

Brighton đã thắng 2, hòa 1 và thua 1 trong 4 vòng đấu đã qua ở Ngoại hạng Anh. Chim mòng biển vừa gây ấn tượng khi lội ngược dòng đánh bại MU 3-2 tại Cúp Liên đoàn Anh.

Cùng thời điểm 21h tối 19/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh còn có trận Everton gặp Ipswich và Newcastle chạm trán Hull. Ngoài ra, Tottenham sẽ tiếp đón Aston Villa lúc 18h30 và Coventry sẽ làm khách của Nottingham lúc 23h30.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 có biến động đáng chú ý sau khi Brentford đánh bại Chelsea 3-0 trên sân nhà ở vòng 5.



