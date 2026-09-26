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Việt Nam không có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026

Thứ Bảy, 14:14, 26/09/2026
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VOV.VN - Không có đài truyền hình nào ở Việt Nam mua quyền phát sóng giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026 do mức giá quá cao.

FIFA ASEAN Cup 2026 không có đài Việt Nam mua bản quyền

Bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 tại Việt Nam chính thức ngã ngũ khi không có đài truyền hình nào mua quyền phát sóng giải đấu do mức giá quá cao. Vì vậy, người hâm mộ trong nước không thể theo dõi trận tuyển Việt Nam gặp Philippines lúc 19h30 ngày 26/9 trên các kênh truyền hình Việt Nam.

FIFA ban đầu chào giá gói bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 khoảng 3 triệu USD, tương đương gần 80 tỷ đồng. Sau đó, FIFA giảm giá xuống khoảng 2,6 triệu USD, nhưng mức phí này vẫn vượt khả năng khai thác thương mại của các đơn vị truyền hình.

viet nam khong co ban quyen fifa asean cup 2026 hinh anh 1
Lịch thi đấu vòng bảng của Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Trong thời gian qua, một đài truyền hình lớn tại Việt Nam đã tích cực đàm phán với FIFA để tìm phương án sở hữu bản quyền. Tuy nhiên, sau quá trình cân nhắc, đơn vị này quyết định không mua vì chi phí quá cao. Các nhà đài khác cũng không tham gia thương vụ, khiến FIFA ASEAN Cup 2026 rơi vào tình trạng “trắng sóng” tại Việt Nam.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khi các đơn vị truyền hình không chấp nhận mức giá mà FIFA đưa ra.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam lần lượt gặp Philippines ngày 26/9, Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10 tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Hai trận đầu diễn ra trên sân Si Jalak Harupat, trước khi thầy trò HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta.

PV/VOV.VN
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