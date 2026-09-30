ĐT Thái Lan vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

ĐT Thái Lan đã có màn trình diễn hiệu quả trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Với chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng của các cá nhân, “Voi chiến” đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0.

ĐT Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước Việt Nam (Ảnh: FAT)

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi ở trận đấu còn lại của bảng B, Philippines và Pakistan hòa nhau 2-2. Kết quả đó giúp Thái Lan chắc chắn đứng đầu bảng và giành quyền vào chung kết sớm một lượt trận.

Theo điều lệ giải, tiêu chí đối đầu được tính trước khi xét hiệu số. Vì vậy, ngay cả khi Thái Lan thất bại ở lượt trận cuối còn Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt lớn, “Voi chiến” vẫn giữ được vị trí dẫn đầu bảng B và tấm vé vào chung kết.

Sau trận đấu, HLV Anthony Hudson không giấu được niềm vui. Nhà cầm quân người Anh thừa nhận đây là trận đấu khó khăn và màn trình diễn của Thái Lan không hoàn toàn diễn ra theo đúng những gì đội bóng mong muốn. Tuy nhiên, ông đặc biệt hài lòng với tinh thần chiến đấu và sự kiên nhẫn của các học trò.

HLV Hudson cũng cho rằng yếu tố tâm lý ảnh hưởng nhất định đến trận đấu khi Thái Lan đối đầu với Việt Nam, đội sở hữu chuỗi trận bất bại kéo dài. Dù vậy, các cầu thủ Thái Lan vẫn duy trì được sự tập trung để giành chiến thắng.

Trong khi đó, đội trưởng Chanathip Songkrasin nhấn mạnh sự chuẩn bị của Thái Lan trước Việt Nam. Theo tiền vệ này, điều quan trọng không phải bản thân ghi bàn hay kiến tạo mà là toàn đội đã có được kết quả tốt trước một đối thủ mạnh.

Lý do ĐT Việt Nam hết cơ hội vào chung kết tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 VOV.VN - Trận thua 0-2 trước Thái Lan khiến ĐT Việt Nam chính thức không còn cơ hội giành vé vào chung kết tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Thái Lan gặp Indonesia ở chung kết?

Sau khi Thái Lan giành vé vào chung kết, sự chú ý chuyển sang bảng A, nơi cuộc cạnh tranh vẫn chưa ngã ngũ. Hiện Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong đó Malaysia tạm xếp trên nhờ hơn về chỉ số phụ. Singapore đứng thứ ba với 3 điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh.

Thái Lan có thể gặp Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FAT)

Ở lượt trận cuối, Malaysia sẽ đối đầu Singapore, trong khi Indonesia chạm trán Bangladesh. Đây là hai trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với cuộc đua giành ngôi đầu bảng A.

Malaysia hiện có hiệu số +3, nhỉnh hơn Indonesia với +2. Vì vậy, nếu đánh bại Singapore, đội bóng này sẽ tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, Indonesia lại có lợi thế khi chỉ phải gặp Bangladesh, đội đã chính thức bị loại. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn, Indonesia có thể cải thiện hiệu số và vượt Malaysia để chiếm ngôi đầu bảng.

Đây là lý do Indonesia đang đứng trước cơ hội lớn để giành quyền vào chung kết. Dẫu vậy, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước Bangladesh, đồng thời chờ đợi kết quả từ cuộc đối đầu giữa Malaysia và Singapore.

Với Malaysia, nhiệm vụ cũng không đơn giản. Singapore dù đứng thứ ba nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp và chắc chắn sẽ chiến đấu để giành kết quả có lợi. Một trận đấu chặt chẽ có thể khiến cuộc đua ngôi đầu bảng A được quyết định bởi từng bàn thắng ở lượt trận cuối.

Nếu Indonesia đánh bại Bangladesh với cách biệt đủ lớn để vượt Malaysia về hiệu số, đội bóng này sẽ giành ngôi đầu bảng A và đối đầu Thái Lan trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Kịch bản Thái Lan gặp Indonesia vì thế hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới trận chung kết, Indonesia vẫn cần vượt qua Bangladesh, còn Malaysia phải giải quyết bài toán mang tên Singapore.