Trực tiếp CLB CAHN 2-0 Thanh Hóa: Cách biệt nhân đôi

Chủ Nhật, 21:13, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá CLB CAHN vs Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 17/5.

21:16

Hết giờ !!! CLB CAHN thắng Thanh Hóa 2-0 và chính thức giành chức vô địch V-League 2025/2026. 

21:14

90+8' VÀO OOOO!!!! Thủ môn Nguyễn Filip ném bóng phát động phản công, Rogerio dốc bóng thẳng vào vòng cấm Thanh Hóa rồi tung ra cú sút tung nóc lưới, nâng tỷ số lên 2-0. 

21:08
Ảnh: Như Đạt. 
21:06

Trận đấu có 9 phút bù giờ !!!

21:04

88' VÀO OOO!!!! Trên chấm 11m, Alan dứt điểm nhẹ nhàng, ghi bàn mở tỷ số cho CLB CAHN.

21:02

86' PHẠT ĐỀN CHO CLB CAHN!! Lê Văn Hưng đạp vào chân Đình Bắc trong vòng cấm Thanh Hóa, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR. 

20:57
Ảnh: Hoài Thương. 
20:55

79' Đình Bắc xử lý bình tĩnh, loại bỏ Doãn Ngọc Tân trước khi dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Thanh Hóa. 

20:51

75' CLB CAHN phối hợp quá tốt tạo cơ hội cho Đình Bắc tung ra cú sút góc gần rất căng nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành đội khách. 

20:49
Khoảnh khắc "ăn mừng hụt" của Leo Artur. (Ảnh: Như Đạt). 
20:48

71' VAR từ chối bàn thắng của CLB CAHN khi Alan đã việt vị trước khi chạm bóng để hướng trái bóng đến Leo Artur. Tỷ số vẫn đang là 0-0. 

20:44

69' Bàn thắng vẫn chưa chính thức được công nhận. Trọng tài Duy Lân đang tham khảo VAR về tình huống việt vị của đội chủ nhà. 

20:40

64' VÀO OOO!!!! Cao Quang Vinh Pendant có bóng bên cánh trái, cầu thủ này căng ngang vào trong cho Leo Artur khống chế rồi dứt điểm tung lưới Thanh Hóa. 1-0 cho đội chủ nhà. 

20:39
Ảnh: Hoài Thương. 
20:36

60' THẺ ĐỎ CHO THANH HÓA. Trung vệ Ngọc Hà của Thanh Hóa phạm lỗi với Rogerio và phải nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ của đội khách, tương đương với thẻ đỏ. 

20:32

57' CLB CAHN thay người. Rogerio vào thay Đình Trọng. Ban huấn luyện CLB CAHN đã tăng cường một tiền đạo và rút ra một trung vệ. 

20:28
20:27
Ảnh: Như Đạt. 
20:27

51' Leo Artur băng xuống rồi tung ra cú đá hiểm hóc nhưng thủ môn Y Êli Niê đã xuất sắc cứu thua cho đội khách. 

20:23

47' CLB CAHN đẩy cao tốc độ. Leo Artur mở tốc rồi căng ngang cho Đình Bắc, hậu vệ của đội khách kịp thời chạm bóng khiến Đình Bắc lỡ trớn và không thể dứt điểm. 

20:20

Hiệp 2 bắt đầu !!!

20:04
Ảnh: Như Đạt. 
20:03

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

20:01

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

19:53

38' CLB CAHN thực hiện pha phạt góc theo một phong cách "lạ" với tình huống chuyền bóng sệt nhưng các hậu vệ Thanh Hóa đã kịp thời can thiệp. 

19:46
Ảnh: Như Đạt. 
19:45

30' CLB CAHN được hưởng quả đá phạt từ cự ly 18m, Quang Hải sút ngay bằng chân trái khiến thủ môn của Thanh Hóa chỉ biết đứng chôn chân nhưng bóng lại tìm đến xà ngang. 

19:40

25' CLB CAHN đang thực hiện những tình huống áp sát khiến hàng tiền vệ Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn trong các pha triển khai bóng. 

19:37
19:32

17' Đình Bắc chuyền bóng cho Leo Artur tung ra cú sút quyết đoán, bóng chạm người cầu thủ đội khách rồi tìm đến cột dọc. Đội chủ nhà đang tăng tốc và tạo nên sức ép rất lớn. 

19:30

15' Văn Đô băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong, Alan nỗ lực dứt điểm nhưng chạm một không tốt, tạo nên pha bóng lộn xộn nhưng các cầu thủ đội chủ nhà đã không thể tận dụng để ghi bàn. 

19:27
Ảnh: Hoài Thương. 
19:25

10' Trời đang bắt đầu mưa to. Đội khách Thanh Hóa đang thể hiện sự tự tin cao độ. 

19:20

4' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao. Damoth băng lên đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip nhưng cầu thủ của Thanh Hóa đã hơi chần chừ ở nhịp quyết định khiến pha bóng trôi qua. 

19:15

1' Trận đấu bắt đầu !!! 

18:47
Ảnh: CLB CAHN. 
18:18
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
18:17
11:18
11:16

CLB CAHN sẽ chính thức bước lên ngôi vô địch nếu đánh bại đối thủ Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng 23 V-League diễn ra tối nay.

Nhìn vào hành trình của CLB CAHN ở mùa giải năm nay, không khó để nhận ra sức mạnh vượt trội của họ trước các đối thủ. Đội bóng ngành Công an đã cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc từ đầu mùa giải đến nay, biến cuộc đua vô địch vô hình trung trở thành sân khấu riêng của họ. 

Sự kết hợp giữa triết lý bóng đá tấn công rực lửa của HLV Mano Polking và dàn siêu sao trải đều cả ba tuyến đã tạo nên một cỗ máy chiến thắng gần như không có góc chết. Và bệ phóng cho chuỗi phong độ thăng hoa tột đỉnh của CAHN trong giai đoạn nước rút chính là màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. 

Chân sút gốc Nghệ An đang trải qua những ngày tháng rực rỡ nhất sự nghiệp khi thiết lập một hiệu suất săn bàn khủng khiếp: nổ súng tới 10 lần chỉ trong 6 trận liên tiếp gần đây. Sự tự tin, tốc độ xé gió cùng khả năng dứt điểm ngày càng hoàn thiện của Đình Bắc biến anh thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự tại V-League.

Với tâm lý thoải mái và khao khát nâng cúp sớm ngay trên sân nhà để tri ân khán giả thủ đô, CLB CAHN chắc chắn sẽ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc nhằm bóp nghẹt ý chí chiến đấu của đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến,  Thanh Hóa bước vào trận đấu này với vị thế thấp hơn rất nhiều trên bảng xếp hạng khi mới chỉ có được 24 điểm. Trên lý thuyết, đội bóng xứ Thanh vẫn cần thêm những điểm số an toàn để chắc chắn trụ hạng. 

Dù không sở hữu một lực lượng quá dày hay nhiều ngôi sao đắt giá như đội chủ nhà, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Thanh Hóa chính là lối chơi áp sát tầm cao, sự lỳ lợm trong các tình huống tranh chấp tay đôi và một tập thể vô cùng gắn kết.

Nhiều khả năng đội khách sẽ chủ động lùi sâu, thiết lập một thế trận phòng ngự khu vực chặt chẽ nhiều lớp để hạn chế không gian chơi bóng của Quang Hải và phong tỏa các mũi bộc phá tốc độ bên phía chủ nhà. 

11:13
11:13
11:13
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

11:12

Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá CLB CAHN vs Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 23 V-League 2025/2026. 

 

Trần Tiến/VOV.VN
