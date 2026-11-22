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Loạt trận đêm 21/11 theo giờ Việt Nam tại U17 World Cup 2026 ghi nhận thành công của bóng đá Nam Mỹ khi 4 đại diện tới từ khu vực này là U17 Colombia, U17 Brazil, U17 Chile, U17 Venezuela đều giành chiến thắng kịch tính.

Tại bảng I, U17 Brazil giành chiến thắng 2-1 trước U17 Ireland để dẫn đầu bảng. Conceicao là người hùng giúp U17 Brazil giành trọn 3 điểm với siêu phẩm sút xa ở phút 71. Trước đó, Rodrigo đánh đầu mở tỷ số cho U17 Brazil ở phút 30 và Sheridan ghi bàn gỡ hòa cho U17 Ireland ở phút 43.

Ở cặp đấu còn lại của bảng I, U17 Tanzania hòa 2-2 với U17 Costa Rica sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Qua đó, hai đội chia nhau vị trí giữa bảng, xếp sau U17 Brazil và xếp trên U17 Ireland.

U17 Brazil thắng U17 Ireland 2-1. (Ảnh: FIFA)

Tại bảng J, U17 Chile có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại U17 Algeria 4-2. Đại diện Nam Mỹ bị đối thủ dẫn trước 0-2 chỉ sau 15 phút thi đấu nhưng đã chơi bùng nổ để xoay chuyển tình thế.

Những người lập công cho U17 Chile là Rodrigo Catalan (20'), Lucas Lopez (28'), Amaro Perez (34') và Jonathan Guerrero (82'). Trước đó, Ilyes Mekkaoui (8') và Yacine Abed (15') đã ghi bàn cho U17 Algeria.

U17 Chile đang dẫn đầu bảng J sau lượt trận mở màn còn U17 Alegria xếp cuối. U17 Montenegro và U17 Cộng hòa Dominica chia nhau 2 vị trí giữa bảng sau khi hòa 1-1.

Tại bảng K, U17 Venezuela giành chiến thắng 2-1 trước U17 Cameroon để dẫn đầu bảng. Cặp đấu còn lại của bảng này chứng kiến U17 Mexico hạ U17 Romania 1-0.

Tại bảng L, U17 Colombia đánh bại U17 Nhật Bản 2-1 sau khi được chơi hơn người ở cuối hiệp 2 vì Anthony Motosuna lĩnh thẻ đỏ ở phút 77. Trong số 4 đại diện của bóng đá Nam Mỹ thi đấu ngày 21/11, U17 Colombia là đội duy nhất không đứng đầu bảng.

U17 Colombia hiện đứng nhì bảng L khi có cùng 3 điểm nhưng kém chỉ số phụ so với U17 Serbia - đội đã thắng U17 Honduras với tỷ số 2-0.

Kết quả loạt trận U17 World Cup 2026 đêm 21/11. (Ảnh: FIFA)