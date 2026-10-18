Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Ninh Bình thắng kịch tính HAGL

Hoàng Đức tỏa sáng

Ở trận đấu này, Ninh Bình khởi đầu thuận lợi khi Hoàng Đức ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Quốc Việt căng ngang thuận lợi để đội trưởng Ninh Bình dứt điểm tung lưới thủ môn Trung Kiên.

Tuy nhiên, HAGL nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút thứ 4, Thanh Nhân tận dụng đường chọc khe của đồng đội, băng xuống rồi dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm trong tình huống đối mặt.

Hoàng Đức tỏa sáng rực rỡ (Ảnh: Ninh Bình FC).

Phút 19, trận đấu xuất hiện bước ngoặt khi trung vệ Lucas Turci nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Matheu Lucas trong pha phản công của HAGL. Trọng tài Bùi Trung Dũng tham khảo VAR nhưng vẫn giữ nguyên quyết định. Tận dụng lợi thế hơn người, HAGL vượt lên dẫn 2-1 ở phút 31. Luaan Augusto xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc, không cho Văn Lâm cơ hội cản phá.

Dù thi đấu thiếu người, Ninh Bình vẫn tìm được bàn gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại. Phút 39, Hoàng Đức kiến tạo để Quốc Việt tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm, đánh bại Trung Kiên, đưa trận đấu về tỷ số 2-2. Tiền đạo này không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Ninh Bình và HAGL tạo màn rượt đuổi nghẹt thở

Bước sang hiệp hai, HAGL tiếp tục gây sức ép nhưng không thể tận dụng triệt để lợi thế quân số. Phút 54, Gia Bảo đột phá rồi sút chân trái hiểm hóc, nhưng cột dọc cứu thua cho Ninh Bình.

Phút 76, HAGL đưa bóng vào lưới đối phương sau pha tấn công bên cánh phải. Trong nỗ lực cản phá đường căng ngang, một cầu thủ Ninh Bình vô tình phản lưới nhà, giúp đội khách tiếp tục bám đuổi tỷ số. Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 84, Lucao thực hiện cú đá phạt trực tiếp xuyên hàng rào, buộc Trung Kiên phải trổ tài cứu thua.

Ninh Bình đánh bại HAGL (Ảnh: Ninh Bình FC).

Đến phút 90, Hoàng Đức thực hiện quả đá phạt tinh quái, đưa bóng vào vòng cấm để cầu thủ vào sân thay người Lê Phát băng xuống dứt điểm chìm, đánh bại Trung Kiên trong pha đối mặt. Bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 giúp Ninh Bình giành chiến thắng trong trận cầu có tới 7 bàn thắng.

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