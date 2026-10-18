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Ngoại binh Hải Phòng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới V-League 2026/2027

Chủ Nhật, 15:50, 18/10/2026
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VOV.VN - Tiền đạo Milan Makaric lập cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Hải Phòng trước Đà Nẵng ở vòng 4 V-League 2026/2027. Với 6 bàn thắng sau 4 vòng đấu, chân sút này đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, hơn người xếp thứ hai Goncalves Silva Lucas Vinicius 2 bàn.

Milan Makaric bứt lên trong cuộc đua Vua phá lưới

Milan Makaric tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Hải Phòng. Tối 17/10, tiền đạo này lập cú đúp, góp công lớn giúp đội bóng đất Cảng ngược dòng đánh bại Đà Nẵng 5-1 trên sân Chi Lăng.

Sau khi Bryan Ly mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 18, Hải Phòng nhanh chóng gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Joel Tagueu ở phút 25. Tiền đạo người Cameroon sau đó ghi thêm hai bàn, hoàn tất cú hat-trick trong vòng 16 phút và giúp đội khách dẫn ngược 3-1.

ngoai binh hai phong dan dau danh sach vua pha luoi v-league 2026 2027 hinh anh 1
Milan Makaric (bên phải) bứt lên trong cuộc đua Vua phá lưới (Ảnh: VPF).

Trong hiệp hai, Makaric tiếp tục ghi dấu ấn. Phút 77, tiền đạo Hải Phòng đưa bóng vào lưới Đà Nẵng trong tình huống gây tranh cãi về lỗi việt vị. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, nâng tỷ số lên 4-1 cho đội khách.

Đến phút bù giờ, Makaric tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hải Phòng. Cú đúp này giúp chân sút người Serbia nâng tổng số bàn thắng tại V-League 2026/2027 lên con số 6, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Cuộc đua Vua phá lưới diễn ra quyết liệt

Hiện tại, Goncalves Silva Lucas Vinicius của Ninh Bình đứng thứ hai với 4 bàn thắng. Xếp sau là nhóm cầu thủ cùng có 3 pha lập công, gồm Nguyễn Quang Vinh của Sông Lam Nghệ An, Daniel Floro da Silva của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Joel Tagueu của Hải Phòng.

Đáng chú ý, Tagueu gia nhập nhóm bám đuổi sau màn trình diễn nổi bật trước Đà Nẵng. Cú hat-trick trong vòng 16 phút giúp tiền đạo này nâng thành tích lên 3 bàn, đồng thời tạo thêm sức cạnh tranh trong cuộc đua ghi bàn tại giải đấu.

Ở nhóm tiếp theo, Saliou Guindo, Bruno Pereira de Albuquerque, Ezequiel Santos da Silva, Bryan Ly, Jung Andrew Patrick, Ivan Saponjic, Alan Sebastiao Alexandre, Nguyễn Tiến Linh và Luiz Antonio de Souza Soares đều đã ghi 2 bàn.

Với khoảng cách 2 bàn so với người đứng thứ hai, Makaric đang nắm lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới. Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn dài và thứ hạng có thể thay đổi sau mỗi vòng đấu. Phong độ ghi bàn của Makaric, cùng sự cạnh tranh từ những chân sút như Lucas Vinicius và Tagueu, hứa hẹn khiến cuộc đua danh hiệu cá nhân tiếp tục hấp dẫn trong thời gian tới.

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PV/VOV.VN
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