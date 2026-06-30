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Lộ diện cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2026: Canada vs Morocco so tài

Thứ Ba, 12:27, 30/06/2026
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VOV.VN - Lộ diện cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội World Cup 2026: Chủ nhà Canada đối mặt thách thức lớn mang tên Morocco.

Loạt trận mới nhất vòng 32 đội World Cup 2026 đã mang đến nhiều bất ngờ lớn. Bóng đá châu Âu trải qua ngày thi đấu đáng quên khi Đức và Hà Lan cùng bị loại. Đức thất bại trước Paraguay, trong khi Hà Lan cũng không thể vượt qua Morocco trên loạt sút luân lưu đầy may rủi.

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Morocco đánh bại Hà Lan trên loạt sút luân lưu để đoạt vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu còn lại, Brazil cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch. Đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng đánh bại Nhật Bản với tỉ số 2-1 nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90+6’ của Gabriel Martinelli.

Những kết quả trên giúp Ban tổ chức xác định cặp đấu đầu tiên của vòng 16 đội là cuộc chạm trán giữa Canada và Morocco. Trận đấu này sẽ diễn ra tại Houston vào lúc 00h00 ngày 5/7.

Đây là lần đầu tiên Canada góp mặt ở vòng 16 đội trong lịch sử World Cup. Trong khi đó, Morocco tiếp tục khẳng định vị thế khi có lần thứ ba lọt vào vòng knock-out.

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Canada vs Morocco so tài ở vòng 16 đội World Cup 2026. (Ảnh: foxsoccer)

Ở nhánh đấu còn lại, Paraguay sẽ chờ đối thủ là Pháp hoặc Thụy Điển. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Canada hoặc Morocco ở tứ kết.

Trong khi đó, Brazil sẽ đối đầu Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy ở vòng 16 đội. Những cặp đấu còn lại sẽ sớm được xác định sau các trận đấu tiếp theo, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ tại World Cup 2026.

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Cập nhật nhánh đấu vòng knock-out World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)
Quách Khiêm/VOV.VN
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