Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28-6: Messi tỏa sáng giúp Argentina thắng dễ Jordan
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 28-6: Messi tỏa sáng ghi siêu phẩm từ chấm đá phạt giúp Argentina giành chiến thắng 3-1 trước Jordan ở lượt trận cuối bảng J.
Trận đấu giữa Jordan vs Argentina khởi đầu với thế trận thăm dò khi cả hai đội nhập cuộc khá chậm. Argentina nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến và kiên nhẫn triển khai lối chơi ban bật chờ cơ hội.
Sức ép của đại diện Nam Mỹ dần được cụ thể hóa ở phút 19 khi Lo Celso mở tỷ số từ cú đá phạt đẹp mắt. Bàn thắng này giúp Argentina giải tỏa áp lực và tiếp tục dồn ép đối thủ trong phần còn lại của hiệp một.
Đến phút 31, Lautaro Martínez nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền sau khi hàng thủ Jordan mắc sai lầm. Trước khi hiệp đấu khép lại, Argentina còn tạo thêm nhiều cơ hội nhưng chưa thể gia tăng cách biệt.
Sang hiệp hai, Jordan bất ngờ vùng lên và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 55 nhờ công của Al-Taamari. Bàn thắng này giúp đại diện châu Á thi đấu tự tin hơn, tạo ra thế trận cởi mở trong khoảng thời gian tiếp theo.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Lionel Messi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Ngay lập tức, siêu sao 38 tuổi mang đến sự khác biệt với những pha xử lý kỹ thuật và khả năng tạo đột biến.
Phút 80, Messi trực tiếp ghi bàn từ tình huống đá phạt, ấn định chiến thắng 3-1 cho Argentina. Những phút cuối trận, Jordan nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên phá hàng thủ chắc chắn của Argentina. Đại diện Nam Mỹ kiểm soát hoàn toàn thế trận và bảo toàn tỷ số đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.