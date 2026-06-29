Kết quả World Cup 2026 hôm nay 29/6: Canada hạ knock-out Nam Phi

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Cuộc đọ sức giữa Nam Phi và Canada tại vòng 32 đội là trận đầu tiên trong giai đoạn knock-out của World Cup 2026. Màn so tài này diễn ra lúc 2h ngày 29/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi tại Los Angeles, Mỹ.

Canada đã liên tiếp tạo ra những thành tích lịch sử tại World Cup 2026 với điểm số đầu tiên, chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đội đồng chủ nhà đứng nhì bảng B với 4 điểm sau khi hòa Bosnia 1-1, thắng Qatar 6-0 và thua Thụy Sĩ 1-2.

Về lối chơi, Canada đang có màn trình diễn đủ sức thuyết phục tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch sở hữu khả năng triển khai tấn công đa dạng và các tiền đạo đang đều đặn lập công như Jonathan David (3 bàn), Cyle Larin (2 bàn) hay Promise David (1 bàn).

Nam Phi đã khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng khi trình diễn lối chơi nhạt nhòa và thua Mexico 0-2 trong trận khai mạc. Tuy nhiên, đại diện bóng đá châu Phi đã hòa CH Séc 1-1 và thắng Hàn Quốc 1-0 để tiến vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.

Trên hành trình vượt qua vòng bảng, Nam Phi đã thể hiện những điểm mạnh với thể lực dồi dào, khả năng phản công nhanh và luôn tiềm ẩn nguy hiểm ở các tình huống cố định. Quan trọng hơn, Nam Phi đang có đà hưng phấn sau khi thắng kịch tính Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành quyền đi tiếp.

Nhiều khả năng, Canada sẽ là đội chủ động áp đặt lối chơi, sẵn sàng mạo đẩy cao đội hình tấn công và có nhiều phương án thay người đa dạng hơn. Trong khi đó, Nam Phi sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm cơ hội giải quyết trận đấu bằng những tình huống tỏa sáng cá nhân.

Theo tính toán của Opta, khả năng Canada giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức là 55%. Khả năng chiến thắng của Nam Phi trong 90 phút thi đấu chính thức là 20%. Khả năng hai bên phải bước vào hiệp phụ hoặc phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 25%.