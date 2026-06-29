Kết quả World Cup 2026 hôm nay 29/6: Canada hạ knock-out Nam Phi
VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 29/6, Canada thắng Nam Phi 1-0 nhờ pha ghi bàn của Eustaquio ở phút bù giờ trong trận đấu mở màn vòng 32 đội.
Trận đấu mở màn vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Nam Phi và Canada diễn ra vô cùng quyết liệt. Cầu thủ đôi bên liên tiếp tạo ra những pha tranh chấp không khoan nhượng.
Trong thế trận căng thẳng, Canada tỏ ra sắc sảo hơn khi đã tạo ra những cơ hội rõ ràng ở phút 43 và 65. Tuy nhiên, thủ môn và hậu vệ Nam Phi đã có những pha cứu thua trên vạch vôi trong cả 2 tình huống này.
Tưởng chừng đôi bên sẽ kéo nhau vào hiệp phụ thì bước ngoặt đã xảy ra ở phút 90+1. Eustaquio tung cú sút chéo góc quyết đoán, giúp Canada giành chiến thắng 1-0 trước Nam Phi.
Vượt qua Nam Phi, Canada trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của Canada tại vòng knock-out World Cup. Ở vòng đấu kế tiếp, Canada sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Morocco.
Cuộc đọ sức giữa Nam Phi và Canada tại vòng 32 đội là trận đầu tiên trong giai đoạn knock-out của World Cup 2026. Màn so tài này diễn ra lúc 2h ngày 29/6 theo giờ Việt Nam trên sân vận động SoFi tại Los Angeles, Mỹ.
Canada đã liên tiếp tạo ra những thành tích lịch sử tại World Cup 2026 với điểm số đầu tiên, chiến thắng đầu tiên và lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Đội đồng chủ nhà đứng nhì bảng B với 4 điểm sau khi hòa Bosnia 1-1, thắng Qatar 6-0 và thua Thụy Sĩ 1-2.
Về lối chơi, Canada đang có màn trình diễn đủ sức thuyết phục tại World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch sở hữu khả năng triển khai tấn công đa dạng và các tiền đạo đang đều đặn lập công như Jonathan David (3 bàn), Cyle Larin (2 bàn) hay Promise David (1 bàn).
Nam Phi đã khởi đầu World Cup 2026 đầy thất vọng khi trình diễn lối chơi nhạt nhòa và thua Mexico 0-2 trong trận khai mạc. Tuy nhiên, đại diện bóng đá châu Phi đã hòa CH Séc 1-1 và thắng Hàn Quốc 1-0 để tiến vào vòng knock-out với tư cách nhì bảng A.
Trên hành trình vượt qua vòng bảng, Nam Phi đã thể hiện những điểm mạnh với thể lực dồi dào, khả năng phản công nhanh và luôn tiềm ẩn nguy hiểm ở các tình huống cố định. Quan trọng hơn, Nam Phi đang có đà hưng phấn sau khi thắng kịch tính Hàn Quốc 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng để giành quyền đi tiếp.
Nhiều khả năng, Canada sẽ là đội chủ động áp đặt lối chơi, sẵn sàng mạo đẩy cao đội hình tấn công và có nhiều phương án thay người đa dạng hơn. Trong khi đó, Nam Phi sẽ trung thành với lối chơi phòng ngự phản công và tìm kiếm cơ hội giải quyết trận đấu bằng những tình huống tỏa sáng cá nhân.
Theo tính toán của Opta, khả năng Canada giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức là 55%. Khả năng chiến thắng của Nam Phi trong 90 phút thi đấu chính thức là 20%. Khả năng hai bên phải bước vào hiệp phụ hoặc phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 25%.
Đội hình xuất phát:
Nam Phi (4-2-3-1): Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba Mokeana, Sithole; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.
Dự bị: Adams, Chaine, Cross, Foster, Goss, Kabini, Makhanya, Matuludi, Mbartha, Moremi, Ndamene, Rayners, Sebelebe, Sibisi.
Canada (4-4-2-): Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.
Dự bị: Ahmed, Choiniere, David, Davies, De Fougerolles, Goodman, Jones, Larin, Nelson, Osorio, Shaffelburg, Sigur, St. Clair, Waterman.
Trận đấu bắt đầu!!! Canada giao bóng
5': Nhập cuộc máu lửa!!! Cầu thủ đôi bên liên tục tạo ra những pha tranh chấp không khoan nhượng sau tiếng còi khai cuộc.
6': Pha dứt điểm đầu tiên!!! Mokeana tung cú sút xa táo bạo nhưng không thắng được thủ môn Canada.
9': Canada đáp trả!!! Canada phối hợp nhuần nhuyễn để Laryea áp sát khung thành và thực hiện đường căng ngang. Tuy nhiên, hậu vệ Nam Phi đã kịp phá bóng giải nguy.
16': KHÔNG VÀO!!! David dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống phạt góc của Canada.
22': Đáng tiếc!!! Canada được hưởng quả phạt bên cánh trái. Eustaquio treo bóng thuận lợi nhưng Cornelius đáng đầu hụt trong gang tấc.
29': Không được!!! Nam Phi kiên nhẫn phối hợp triển khai bóng từ bên phần sân nhà nhưng lại thực hiện quả tạt quá vội vàng và không thể tạo ra cơ hội dứt điểm.
34': Sai lầm!!! Mokeana thực hiện đường chuyền hỏng bên phần sân Nam Phi, Canada chớp thời cơ tấn công. Oluwaseyi tung cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Williams.
40': Dứt điểm!!! Oluwaseyi đánh đầu vọt xà ngang trong hình huống phối hợp đá phạt của Canada.
43': NAM PHI THOÁT BÀN THUA TRÔNG THẤY!!! Modiba cứu thua trên vạch vôi trước pha dứt điểm cận thành của Bombito trong tình huống phạt góc. Buchanan ập vào dứt điểm bồi nhưng không thắng được thủ môn Williams.
45'+1: KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN!!! Laryea ngã trong vòng cấm Nam Phi nhưng trọng tài xác định không có tình huống phạm lỗi.
Hiệp 1 kết thúc!!! Nam Phi và Canada bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Hiệp 2 bắt đầu!!! Nam Phi giao bóng
46': Nam Phi thay người sau giờ nghỉ!!! Mofokeng rời sân nhường chỗ cho Mbatha.
51': Canada phối hợp ném biên!!! Johnston ném bóng rất mạnh vào vòng cấm nhưng Oluwaseyi đánh đầu thiếu chính xác.
54': Thẻ vàng!!! Saliba lao vào phạm lỗi với Mudau sau khi cầu thủ Nam Phi liên tiếp "xâu kim" 2 cầu thủ Canada.
59': Canada thay người!!! Sigur, Fougerolles vào thế chỗ Saliba, Bombito.
61': NAM PHI SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Appollis tung cú sút xa đẹp mắt đưa bóng đi sạt cột dọc.
65': KHÔNG VÀO!!! Oluwaseyi không thắng được thủ môn Williams trong pha đối mặt. David ập vào nhưng không kịp sút bồi khi hậu vệ Mbokazi lùi về phá bóng ngay trước khung thành bỏ trống.
70': Canada làm mới hàng công!!! Promise thay thế Oluwaseyi trên hàng tiền đạo.
75': Cơ hội của Nam Phi!!! Bóng được trả ngược về tuyến hai, Mbatha băng lên tung cú sút vọt xà ngang.
76': Davies vào sân!!! Ngôi sao số 1 của Canada vào sân thay tế Buchanan.
77': KHÔNG VÀO!!! Promise tung cú sút chìm đưa bóng đi chệch cột dọc Nam Phi trong gang tấc.
84': Nguy hiểm!!! Appollis qua người rất khéo rồi tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Canada vất vả cản phá.
90'+1: VÀO!!! Canada 1-0 Nam Phi
Tiền vệ đội trưởng Eustaquio tung cú sút chéo góc quyết đoán, mở tỷ số cho Canada trước Nam Phi.
90'+5: Căng thẳng!!! Các cầu thủ Nam Phi tỏ ra mất bình tĩnh và lao vào tranh cãi với đối phương sau khi bị bẻ gãy đợt tấn công.
Hết giờ!!! Canada giành chiến thắng 1-0 trước Nam Phi để tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026.
Trực tiếp Nam Phi vs Canada vòng 32 đội World Cup 2026
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