Ngoại hạng Anh toàn thắng ở lượt trận mở màn Cúp C1 châu Âu 2026/2027

Các đội bóng Ngoại hạng Anh phô diễn sức mạnh ở lượt trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 khi cả 5 đại diện đều giành trọn 3 điểm.

MU là đội hoàn tất chiến tích toàn thắng của Ngoại hạng Anh ở lượt trận này khi đánh bại Sabah 4-0 trong trận đấu lúc 02h00 rạng sáng 11/9 theo giờ Việt Nam.

MU đánh bại Sabah 4-0 và giúp Ngoại hạng Anh có chiến tích toàn thắng ở lượt trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027. (Ảnh: Reuters)

Những người ghi bàn cho Quỷ đỏ trong cuộc tiếp đón Sabah là Matheus Cunha (27'), Bruno Fernandes (42'), Benjamin Sesko (45') và Lisandro Martinez (68'). Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại của MU ở đấu trường Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng.

Trước đó, Arsenal đã thắng Napoli 1-0, Liverpool quật ngã Atletico Madrid 2-1, Man City hạ gục Porto 2-0 và Aston Villa đánh bại Club Brugge 3-2.

Thành tích toàn thắng ở lượt trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 tiếp tục khẳng định vị thế của Ngoại hạng Anh tại đấu trường châu lục.

Ở lượt trận kế tiếp diễn ra từ ngày 13/10 đến 15/10, Arsenal sẽ tiếp đón Lille, MU đụng độ Atletico Madrid, Liverpool làm khách của LASK, Aston Villa gặp Fenerbahce và Man City đại chiến PSG.