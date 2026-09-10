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Khởi tranh môn thi đấu đầu tiên ở ASIAD 20

Thứ Năm, 06:30, 10/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay 10/9, các nội dung thi đấu của ASIAD 20 (Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20) sẽ bắt đầu với môn thi đấu đầu tiên là bóng rổ.

ASIAD 20 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/9 tại Nagoya (Nhật Bản) nhưng ngay từ hôm nay 10/9, các nội dung thi đấu đã bắt đầu. Theo đó, bóng rổ sẽ là môn thể thao đầu tiên bước vào tranh tài với nội dung 5x5 dành cho các đội tuyển nam.

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ĐT bóng rổ nam Nhật Bản. (Ảnh: NHK). 

Trong ngày 10/9 sẽ diễn ra 4 trận đấu. Vào lúc 8h theo giờ Việt Nam, Iran đấu Qatar, đến khung 11h là trận Jordan gặp Đài Bắc Trung Hoa, 14h là trận Hàn Quốc vs Saudi Arabia và trận đấu muộn nhất trong ngày diễn ra giữa chủ nhà Nhật Bản và Indonesia.

Trước ngày chính thức diễn ra lễ khai mạc, ASIAD 20 sẽ có tổng cộng 8 môn thi đấu trước là bóng rổ, bóng chuyền, soft tennis, năm môn phối hợp hiện đại, bóng đá, hockey, cricket và teqball. Trong đó, các trận bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng bảng từ ngày 14 và 15/9.

ASIAD 20 có tổng cộng 469 bộ huy chương được trao ở 43 môn thể thao, giảm 12 bộ huy chương so với kỳ ASIAD 19 diễn ra năm 2023 ở Trung Quốc.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 20 với tổng cộng gần 500 thành viên, trong đó có 348 VĐV với mục tiêu đạt được từ 4 đến 6 HCV. Bóng đá nữ sẽ là môn thể thao đầu tiên của Đoàn Việt Nam tranh tài ở Đại hội năm nay.

PV/VOV.VN
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