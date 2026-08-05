Cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026 “căng như dây đàn”

Sau 4 lượt trận, Ban tổ chức đã xác định được 3 đội bóng bị loại gồm Campuchia, Timor Leste và Lào. Bảy đội tuyển còn lại vẫn cạnh tranh quyết liệt cho 4 tấm vé vào vòng bán kết.

ĐT Việt Nam nắm lợi thế lớn ở bảng A

Đội tuyển Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào bán kết, đồng thời đẩy Indonesia vào thế khó.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 trước lượt trận cuối

Sau 4 lượt trận, Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A nhờ hơn chỉ số phụ. Indonesia đứng thứ ba với 6 điểm. Ở lượt trận cuối, Việt Nam tiếp đón Campuchia trên sân nhà, trong khi Indonesia làm khách trên sân của Singapore.

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia là sẽ giành vé vào bán kết. Nếu giành trọn 3 điểm, nhà đương kim vô địch sẽ khép lại vòng bảng với vị trí nhất bảng A.

Ở kịch bản khác, nếu Indonesia thắng Singapore với cách biệt tối thiểu, đội tuyển Việt Nam chỉ bị loại khi để thua Campuchia với tỷ số 0-9. Đây là kịch bản rất khó xảy ra, bởi Việt Nam được đánh giá vượt trội so với Campuchia và còn có lợi thế sân nhà.

ĐT Việt Nam nắm lợi thế lớn nhất ở bảng A (Ảnh: HT)

Trong khi đó, Singapore chỉ cần giành 1 điểm trước Indonesia để giành quyền vào bán kết. Nếu thất bại, đại diện đảo quốc sư tử sẽ phải nhường tấm vé đi tiếp cho chính đối thủ.

Có thể thấy, Việt Nam là đội nắm lợi thế lớn nhất ở bảng A khi chỉ phải gặp đối thủ đã hết cơ hội đi tiếp. Trong khi đó, Singapore và Indonesia sẽ bước vào trận “chung kết” của bảng đấu để cạnh tranh tấm vé còn lại. Vì vậy, lượt trận cuối bảng A được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính.

Cục diện bảng B “căng như dây đàn”

Tại bảng B, Thái Lan tiếp tục khẳng định sức mạnh khi toàn thắng cả 3 trận đã đấu để dẫn đầu bảng xếp hạng. “Voi chiến” đang tạo khoảng cách 3 điểm so với hai đội bám đuổi là Myanmar và Malaysia.

Thái Lan chỉ cần không thua Myanmar là vào bán kết với ngôi đầu (Ảnh: FAT)

Với lợi thế hiện có, Thái Lan chỉ cần không thua Myanmar ở lượt trận cuối là sẽ giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng. Trong khi đó, Myanmar chỉ cần đánh bại Thái Lan là chắc chắn đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của các trận đấu còn lại.

Về lý thuyết, Thái Lan vẫn có nguy cơ bị loại nếu thua Myanmar với cách biệt từ 4 bàn trở lên, đồng thời Malaysia đánh bại Philippines ở trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, khả năng này rất khó xảy ra khi “Voi chiến” được thi đấu trên sân nhà và vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Về phía Malaysia, đội bóng này buộc phải đánh bại Philippines, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa Thái Lan và Myanmar để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Nếu Thái Lan thắng Myanmar, Malaysia chỉ cần hòa Philippines là đủ điều kiện vào bán kết.

Lịch thi đấu lượt trận cuối ASEAN Cup 2026

Trong trường hợp Malaysia đánh bại Philippines, còn Myanmar thắng Thái Lan với cách biệt tối thiểu, cả ba đội Thái Lan, Myanmar và Malaysia sẽ cùng có 9 điểm. Khi đó, Ban tổ chức sẽ xét thành tích đối đầu giữa ba đội. Theo kịch bản này, Thái Lan và Myanmar sẽ giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026, còn Malaysia sẽ bị loại.