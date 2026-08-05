Học trò cũ của HLV Kim Sang Sik tạo ra sự việc hy hữu ở ASEAN Cup 2026

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Tiền vệ đội trưởng Maung Maung Lwin là người thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 46 giúp ĐT Myanmar dẫn trước ĐT Lào 4-2. Sau đó, Maung Maung Lwin khoe ảnh chụp chung với Bruno Fernandes để ăn mừng bàn thắng. Hành động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á.

Maung Maung Lwin là thành viên đội Các ngôi sao Đông Nam Á đá giao hữu với MU vào năm 2025 và có dịp chụp ảnh chung với Bruno Fernandes. Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik là người dẫn dắt đội Các ngôi sao Đông Nam Á giành chiến thắng 1-0 trước MU.

Maung Maung Lwin khoe ảnh chụp với Bruno Ferandes sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Lào. (Ảnh: AFF)

Dẫu vậy, Maung Maung Lwin không được hưởng niềm vui trọn vẹn trong trận gặp ĐT Lào. Tiền vệ này lĩnh thẻ đỏ ở phút 69, sau khi ẩu đả với Sayfon Keohanam.

Trong tình huống này Sayfon Keohanam là người đã chơi xấu trước, nhưng Maung Maung Lwin không thể giữ bình tĩnh và xô xát với đối phương. Kết quả, trọng tài đã rút thẻ đỏ với cả Maung Maung Lwin và Sayfon Keohanam.

Trong bối cảnh đôi bên chỉ còn 10 người, ĐT Myanmar đã giành chiến thắng chung cuộc 7-2 trước ĐT Lào, qua đó có 6 điểm và vẫn còn hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, Maung Maung Lwin sẽ bị treo giò khi ĐT Myanmar tới làm khách của ĐT Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B vào lúc 20h ngày 8/8.