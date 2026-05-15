Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia trước tứ kết U17 châu Á 2026

Lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng C tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Cristiano Roland ở vòng tứ kết sẽ là U17 Australia – đội nhì bảng D.

Trước thềm trận đấu quan trọng này, lịch sử đối đầu đang hoàn toàn ủng hộ các “Chiến binh sao vàng”. Theo thống kê, trong 2 lần chạm trán gần nhất, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đang duy trì thành tích bất bại với 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia tứ kết U17 châu Á 2026.

Cụ thể, tại VCK U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa U17 Australia với tỉ số 1-1. Ở trận đấu đó, dù bị đối phương vươn lên dẫn trước, nhưng sự tỏa sáng kịp thời của Hoàng Trọng Duy Khang đã mang về 1 điểm quý giá cho đội nhà. Dù vậy, tại giải đấu năm 2025, đại diện Đông Nam Á vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi bị loại từ vòng bảng dẫu duy trì thành tích bất bại (3 trận hòa).

Lần tái ngộ gần nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Ở màn so tài này, kịch bản cũ lặp lại khi U17 Việt Nam tiếp tục bị thủng lưới trước. Tuy nhiên, bằng tinh thần thi đấu quật cường, các chàng trai áo đỏ đã lội ngược dòng đánh bại đối thủ 2-1 nhờ các pha lập công của Mạnh Cường và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Nối tiếp đà thăng hoa, U17 Việt Nam sau đó đã vùi dập U17 Malaysia 3-0 trong trận chung kết để chính thức lên ngôi vô địch.

U17 Việt Nam không được phép chủ quan

Dù lịch sử đang đứng về phía U17 Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland hiểu rõ họ không được phép có bất kỳ sự chủ quan nào. U17 Australia luôn được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch nhờ sở hữu nền tảng thể lực và thể hình vô cùng vượt trội.

Chia sẻ với truyền thông trước trận tứ kết, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy bộc bạch: “Cả đội vô cùng hạnh phúc và xúc động khi giành vé vào tứ kết U17 châu Á, qua đó thẳng tiến tới FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã yêu cầu chúng em gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung tối đa cho cuộc đối đầu với Australia”.

U17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U17 Australia.

Đánh giá sâu hơn về sức mạnh của đối thủ sắp tới, tiền vệ thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An tỏ ra thận trọng nhưng cũng không giấu được sự quyết tâm: “U17 Australia sở hữu nền tảng thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật vượt trội. Chúng em từng chạm trán họ tại bán kết U17 Đông Nam Á nên rất hiểu sự nguy hiểm của đội bóng này. U17 Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện kỹ năng theo đúng giáo án của ban huấn luyện để tiến sâu nhất có thể tại giải đấu năm nay”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.