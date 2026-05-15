U17 Việt Nam được AFC khen ngợi trước trận tứ kết

U17 Việt Nam đang trở thành một ẩn số thú vị tại VCK U17 châu Á 2026. Tại vòng bảng ngoài trận thua U17 Hàn Quốc trong những phút cuối, U17 Việt Nam có hai chiến thắng ấn tượng trước U17 Yemen (1-0) và U17 UAE (3-2) để giành ngôi nhất bảng C, qua đó vào tứ kết giải đấu.

U17 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng (Ảnh: VFF)

Vượt qua vòng bảng U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam cũng đã chính thức có suất tham dự VCK U17 World Cup 2026. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn đang tập trung khi cho mục tiêu tiến xa hơn tại giải châu lục khi chuẩn bị bước vào trận tứ kết gặp U17 Australia.

Trong bài viết đánh giá về tứ kết U17 châu Á 2026, AFC dành nhiều lời khen ngợi cho màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland: “U17 Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững phong độ sau màn trình diễn đầy nỗ lực để vào tứ kết”.

“Chiến thắng 3-2 trước U17 UAE đã giúp họ đứng đầu bảng C, xếp trên U17 Hàn Quốc. Với tinh thần đầy nỗ lực, đại diện bóng đá Đông Nam Á không muốn đánh rơi tấm vé vào bán kết”.

Bài viết cũng đánh giá U17 Australia cần lấy lại tinh thần cũng như phong độ sau trận thua U17 Uzbekistan ở vòng bảng. U17 Việt Nam từng vượt qua U17 Australia tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra vào 0h00 ngày 17/5.