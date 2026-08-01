Link xem trực tiếp Thái Lan vs Malaysia vòng bảng ASEAN Cup 2026

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Trận đấu Thái Lan vs Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 hôm nay 1/8. Trận đấu này sẽ được phát sóng trực tiếp trên FPT Play để phục vụ người hâm mộ.

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Nhận định Thái Lan vs Malaysia

Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau khi thắng Myanmar 2-1 và Lào 4-0. Nếu giành kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách của Thái Lan, Malaysia sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Thái Lan đang đứng nhì bảng B với 3 điểm sau khi thắng Lào 5-0 ở ngày ra quân và nghỉ lượt trận thứ 2. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ vươn lên đứng đầu bảng B nếu thắng ĐT Malaysia.

Vì nhiều lý do, cả hai đội đều bước vào ASEAN Cup 2026 mà không có lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, "Voi chiến" và "Mãnh hổ" đã tạo đà tâm lý thuận lợi bằng những chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn.

Bối cảnh hiện tại khiến cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Malaysia lần này trở nên khó lường hơn so với những trận đấu gần đây. Dẫu vậy, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn khi có lợi thế sân nhà và nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với Malaysia.