Trực tiếp Indonesia 1-0 Singapore vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp Indonesia vs Singapore vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 25/9/2026.
Trực tiếp Indonesia vs Singapore vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 25/9/2026 trên sân Bung Karno ở Jakarta, Indonesia.
71' Cầu thủ Indonesia đá phạt, Song Ui Young của Singapore đứng làm hàng rào trong vòng cấm đã giơ tay cản bóng. Phạt đền cho Indonesia.
70' THẺ ĐỎ CHO SINGAPORE !!! Trung vệ Baharudin của đội khách phạm lỗi với Baker của Indonesia ngay sát vòng cấm. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau đó tham khảo VAR và quyết định đổi màu thẻ.
66' Indonesia chủ động hơn nhưng cũng không tạo ra được các cơ hội ghi bàn rõ ràng về khung thành đội khách.
58' Song Ui Young có bóng từ khoảng cách gần 30m và tung ra cú sút xa, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Paes bên phía Indonesia.
54' Indonesia vẫn đang là đội làm chủ trận đấu. Số lần lên bóng và cơ hội của đội chủ nhà tuy không quá nhiều nhưng Singapore đang rất khó để có thể tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
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45+3' Romeny phối hợp với đồng đội rồi tung ra cú sút chéo góc nhưng bóng đi chệch khung thành Singapore. Đó cũng là pha bóng đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1.
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!
38' Indonesia với những cầu thủ gốc nước ngoài đang thi đấu trên cơ, Singapore gần như không có cơ hội để đáp trả.
29' Singapore vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công trước áp lực của các cầu thủ chủ nhà.
21' Indonesia vẫn đang duy trì sức ép lớn lên khung thành Singapore.
13' VÀO OOO!!!! Vickery đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để Oratmangoen đệm bóng cận thành tung lưới Singapore.
11' Romeny đi bóng từ bên phải cắt vào trong và tung ra cú sút, bóng đi chệch khung thành Singapore.
5' Trận đấu đang diễn ra rất sôi động trong những phút đầu tiên.
1' Trận đấu bắt đầu !!!!
Đội tuyển Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng chinh phục chức vô địch. HLV John Herdman đã triệu tập danh sách 23 cầu thủ chất lượng, trong đó điểm nhấn nằm ở hàng loạt gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner và Ole Romeny.
Việc sở hữu chiều sâu lực lượng cùng đẳng cấp vượt trội giúp đại diện xứ vạn đảo được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng.
Bên cạnh đội hình đắt giá, Indonesia còn nắm lợi thế cực lớn khi được thi đấu toàn bộ các trận trên sân nhà. Chảo lửa Gelora Bung Karno với sức chứa khổng lồ cùng bầu không khí cuồng nhiệt luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng thời tạo ra sức ép nghẹt thở lên mọi đội khách. Trận đối đầu Singapore sẽ là cơ hội để thầy trò HLV John Herdman khẳng định sức mạnh ngay trong ngày ra quân.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore cũng mang sang Indonesia đội hình được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee.
Đội bóng đảo quốc sư tử đang từng bước hoàn thiện lối chơi dựa trên tính kỷ luật cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Dù từng gây ra nhiều khó khăn cho Indonesia tại ASEAN Cup 2026, Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều trong lần tái đấu này.
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