U23 Việt Nam cải thiện điểm yếu, quyết tâm thắng U23 Philippines

Trong buổi tập mới nhất, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào buổi tập trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa kéo dài khiến mặt sân ướt, ảnh hưởng nhất định đến quá trình tập luyện. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ những nội dung mà Ban huấn luyện đề ra.

Ở trận gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Kết quả hòa 1-1 khiến đội có phần tiếc nuối, song Ban huấn luyện và các cầu thủ nhanh chóng khép lại trận đấu để dành sự tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo.

U23 Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp U23 Philippines (Ảnh: VFF).

Do đó, HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự tiếp tục rà soát những vấn đề cần cải thiện, trong đó đặc biệt chú trọng khả năng tận dụng cơ hội và hiệu quả dứt điểm. Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, Ban huấn luyện cũng nhắc nhở các cầu thủ duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt về tâm lý cho trận đấu quan trọng phía trước.

Cuộc đối đầu với U23 Philippines mang ý nghĩa bản lề đối với U23 Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan tạm chiếm lợi thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines. Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi Philippines chưa có điểm nào.

Một chiến thắng trước U23 Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện vị trí và tạo thêm lợi thế trước khi bước vào lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan. Vì vậy, trận đấu ngày 18/9 có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều buộc U23 Việt Nam phải tận dụng tối đa từng buổi tập. Toàn đội đang từng bước ổn định trạng thái, khắc phục những hạn chế bộc lộ ở trận ra quân và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

U23 Việt Nam hướng tới trận đấu với U23 Philippines bằng sự tập trung cao nhất, với mục tiêu giành kết quả thuận lợi tại sân Nagoya City Minato vào ngày 18/9.