English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U23 Việt Nam cải thiện điểm yếu, quyết tâm thắng U23 Philippines

Thứ Năm, 09:09, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi hòa 1-1 trước U23 Kuwait ở trận ra quân, U23 Việt Nam nhanh chóng gạt bỏ những tiếc nuối để hướng toàn bộ sự tập trung vào cuộc đối đầu với U23 Philippines tại bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Trong buổi tập mới nhất, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bước vào buổi tập trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa kéo dài khiến mặt sân ướt, ảnh hưởng nhất định đến quá trình tập luyện. Dù vậy, các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ những nội dung mà Ban huấn luyện đề ra.

Ở trận gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối phương. Kết quả hòa 1-1 khiến đội có phần tiếc nuối, song Ban huấn luyện và các cầu thủ nhanh chóng khép lại trận đấu để dành sự tập trung cho nhiệm vụ tiếp theo.

u23 viet nam cai thien diem yeu, quyet tam thang u23 philippines hinh anh 1
U23 Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp U23 Philippines (Ảnh: VFF).

Do đó, HLV Đinh Hồng Vinh cùng các cộng sự tiếp tục rà soát những vấn đề cần cải thiện, trong đó đặc biệt chú trọng khả năng tận dụng cơ hội và hiệu quả dứt điểm. Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, Ban huấn luyện cũng nhắc nhở các cầu thủ duy trì sự tập trung và chuẩn bị tốt về tâm lý cho trận đấu quan trọng phía trước.

Cuộc đối đầu với U23 Philippines mang ý nghĩa bản lề đối với U23 Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan tạm chiếm lợi thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines. Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi Philippines chưa có điểm nào.

Một chiến thắng trước U23 Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam cải thiện vị trí và tạo thêm lợi thế trước khi bước vào lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan. Vì vậy, trận đấu ngày 18/9 có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều buộc U23 Việt Nam phải tận dụng tối đa từng buổi tập. Toàn đội đang từng bước ổn định trạng thái, khắc phục những hạn chế bộc lộ ở trận ra quân và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

U23 Việt Nam hướng tới trận đấu với U23 Philippines bằng sự tập trung cao nhất, với mục tiêu giành kết quả thuận lợi tại sân Nagoya City Minato vào ngày 18/9.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế

VOV.VN - Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế ở cuộc đua giành vé vào tứ kết sau chiến thắng ngày mở màn.

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế

VOV.VN - Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế ở cuộc đua giành vé vào tứ kết sau chiến thắng ngày mở màn.

Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên

VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên 2-1 ở trận đấu ra quân.

Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên

Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên

VOV.VN - Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên 2-1 ở trận đấu ra quân.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan ngược dòng đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 3-2 trong trận ra quân ở bảng A.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ngược dòng ngoạn mục

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan ngược dòng đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỉ số 3-2 trong trận ra quân ở bảng A.

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường
Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất, U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường trong cuộc đua vào tứ kết khi hòa U23 Kuwait 1-1.

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất, U23 Việt Nam gặp tình thế khó lường trong cuộc đua vào tứ kết khi hòa U23 Kuwait 1-1.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan so tài với U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân tại bảng A.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9: U23 Thái Lan ra trận

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 16/9, U23 Thái Lan so tài với U23 Kyrgyzstan ở trận ra quân tại bảng A.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế