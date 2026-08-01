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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/8: MU gặp Atletico Madrid đúng "giờ vàng"

Thứ Bảy, 08:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8 sẽ chứng kiến hàng loạt trận giao hữu của các CLB lớn, trong đó trận MU gặp Atletico Madrid diễn ra đúng khung “giờ vàng” tối cuối tuần với khán giả Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8 sẽ chứng kiến hàng loạt trận giao hữu của các CLB lớn, trong đó trận MU gặp Atletico Madrid diễn ra đúng khung “giờ vàng” tối cuối tuần với khán giả Việt Nam.

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Tiền vệ tân binh Youri Tielemans dự kiến sẽ có màn ra mắt MU ở trận gặp Atletico Madrid. (Ảnh: CLB)

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8, MU và Atletico Madrid sẽ đá giao hữu tại Strawberry Arena ở Thụy Điển. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 20h tối 1/8 (giờ Hà Nội), khung giờ rất thuận lợi để khán giả Việt Nam theo dõi.

Trước đó, người hâm mộ sẽ được chứng kiến Chelsea đá giao hữu với Tottenham trong chuyến du đấu tại Australia vào lúc 16h45 chiều 1/8. Man City sẽ có màn so tài với Inter Milan trong chuyến du đấu tại Hong Kong (Trung Quốc) vào lúc 18h tối 1/8.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8, Real Madrid sẽ có cuộc đối đầu với Fiorentina tại Áo vào lúc 23h00. Đây là điểm khởi đầu cho chuyến du đấu vòng quanh châu Âu của Kền kền trắng trong dịp hè này.

Rạng sáng mai 2/8, Arsenal sẽ có trận giao hữu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Thầy trò HLV Mikel Arteta sẽ “thử lửa” với Girona trên sân vận động Montilivi tại Tây Ban Nha vào lúc 01h00 ngày 2/8.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/8

16h00 ngày 1/8: Essen – Leverkusen

16h45 ngày 1/8: Chelsea – Tottenham

17h00 ngày 1/8: FC Tokyo – Dortmund

17h00 ngày 1/8: Leipzig – SC Verl

18h30 ngày 1/8: Man City – Inter Milan

20h00 ngày 1/8: MU – Atletico Madrid

21h00 ngày 1/8: Cardiff – AS Roma

23h00 ngày 1/8: Real Madrid – Fiorentina

00h30 ngày 2/8: Stoke – Valencia

01h00 ngày 2/8: Girona – Arsenal

Hoàng Long/VOV.VN
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