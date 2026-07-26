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Neymar toả sáng khi trở lại Brazil thi đấu sau World Cup 2026

Chủ Nhật, 09:17, 26/07/2026
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VOV.VN - Neymar toả sáng với cú đúp vào lưới Chapecoense khi trở lại thi đấu cho CLB Santos tại giải VĐQG Brazil.

Gần 3 tuần sau khi cùng ĐT Brazil dừng bước tại vòng 16 đội World Cup 2026, Neymar đã trở lại thi đấu cho CLB Santos ở cuộc tiếp đón Chapecoense trong khuôn khổ giải VĐQG Brazil.

Neymar toả sáng với cú đúp vào lưới Chapecoense. Tiền đạo này ghi bàn mở tỷ số ở phút 36 và thực hiện thành công cú sút phạt đền ở phút 89 để giúp Santos có trận hoà 2-2.

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Neymar ghi cú đúp trong trận Santos hoà Chapecoense 2-2. (Ảnh: CLB)

Phía bên kia chiến tuyến, Marcinho ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Chapecoense ở phút 51. Sau đó, pha đá phản lưới nhà của Joao Ananias khiến Santos bị dẫn ngược 1-2 ở phút 62.

Với trận hoà này, Santos hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Brazil với 22 điểm sau 20 trận. Trong khi đó, Chapecoense đang đứng cuối bảng với 10 điểm.

Tuy nhiên, màn toả sáng để cứu Santos thoát thua trước Chapecoense đã giúp Neymar tạm thời giải toả áp lực sau khi có kỳ World Cup 2026 không thành công với ĐT Brazil.

Tại World Cup 2026, Neymar chỉ có 2 lần vào sân từ ghế dự bị và thi đấu kém ấn tượng. Dấu ấn duy nhất mà Neymar tạo ra là cú đá phạt đền thành công giúp ĐT Brazil có bàn thắng danh dự khi thua ĐT Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội.

Hoàng Long/VOV.VN
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