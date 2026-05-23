Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5: Kết thúc mùa giải La Liga

Thứ Bảy, 08:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5 với tâm điểm chú ý là vòng đấu hạ màn mùa giải 2025/2026 tại La Liga.

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5, tất cả các trận đấu tại vòng 38 La Liga 2025/2026 sẽ đồng loạt diễn ra lúc 02h00 ngày 24/5 (giờ Việt Nam). Trong đó, tâm điểm chú ý sẽ là màn cạnh tranh vị trí top 3 và cuộc chiến trụ hạng.

Trước vòng đấu cuối, Villarreal và Atletico Madrid đều đang có 69 điểm nhưng Tàu ngầm vàng giữ vị trí thứ 3 do hơn đối thủ về chỉ số phụ. Do đó, Villarreal sẽ tiếp đón Atletico Madrid với lợi thế chỉ cần hòa là sẽ giữ vững vị trí thứ 3 chung cuộc.

lich thi dau bong da hom nay 23 5 ket thuc mua giai la liga hinh anh 1
Bảng xếp hạng La Liga trước vòng đấu cuối. (Ảnh: BTC)

Ở cuộc chiến trụ hạng, chỉ có đội cuối bảng Real Oviedo đã chính thức xuống hạng sớm. Trong khi đó, Mallorca (39 điểm) và Girona (40 điểm) vẫn còn hy vọng ở lại với La Liga; còn Elche, Osasuna, Levante (đều 42 điểm) vẫn có nguy cơ xuống hạng.

Đặc biệt, Girona sẽ đá “chung kết ngược” với Elche ở vòng hạ màn La Liga 2025/2026. Cùng thời điểm, Mallorca sẽ gặp Real Oviedo, Osasuna làm khách của Getafe còn Levante viếng thăm Betis.

Nhà vô địch Barca sẽ tới làm khách của Valencia ở vòng đấu cuối. Trong khi đó, Real Madrid sẽ khép lại mùa giải 2025/2026 bằng cuộc tiếp đón Athletic Bilbao.

Bên cạnh vòng hạ màn La Liga, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5 còn có 2 cuộc đọ sức trong khuôn khổ vòng đấu cuối Serie A là Inter Milan gặp Bologna và Lazio gặp Pisa. Serie A cũng là giải đấu hiếm hoi không tổ chức tất cả các trận đấu ở vòng cuối vào cùng thời điểm mà bố trí lịch thi đấu rải rác suốt cuối tuần.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5

Vòng 38 Serie A

23h00 ngày 23/5: Bologna – Inter Milan

01h45 ngày 24/5: Lazio – Pisa

Vòng 38 La Liga

02h00 ngày 24/5: Valencia – Barca

02h00 ngày 24/5: Real Madrid – Athletic Bilbao

02h00 ngày 24/5: Betis – Levante

02h00 ngày 24/5: Alaves – Rayo Vallecano

02h00 ngày 24/5: Girona – Elche

02h00 ngày 24/5: Getafe – Osasuna

02h00 ngày 24/5: Celta Vigo – Sevilla

02h00 ngày 24/5: Mallorca – Real Oviedo

02h00 ngày 24/5: Espanyol – Sociedad

02h00 ngày 24/5: Villarreal – Atletico Madrid

Hoàng Long/VOV.VN
Tin liên quan

Lionel Messi có thể phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup

VOV.VN - Với việc nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Argentina, Lionel Messi có thể thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup 2026.

VOV.VN - Với việc nằm trong danh sách sơ bộ của ĐT Argentina, Lionel Messi có thể thiết lập một kỷ lục mới tại World Cup 2026.

Thắng đậm Freiburg, Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu

VOV.VN - Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết trên sân Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.

VOV.VN - Aston Villa vô địch Cúp C2 châu Âu 2025/2026 với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Freiburg trong trận chung kết trên sân Besiktas Park tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cầu thủ và CĐV Arsenal mở hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

VOV.VN - Các cầu thủ và CĐV Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt khi chính thức giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League

VOV.VN - Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Damac với tỉ số 4-1 ở lượt trận hạ màn để chính thức đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League 2025/2026.

VOV.VN - Ronaldo tỏa sáng lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Damac với tỉ số 4-1 ở lượt trận hạ màn để chính thức đăng quang ngôi vô địch Saudi Pro League 2025/2026.

“Người đặc biệt” Jose Mourinho tái xuất Real Madrid

VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

VOV.VN - “Người đặc biệt” Jose Mourinho chính thức tái xuất Real Madrid trên vai trò huấn luyện viên trưởng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

