Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5: Kết thúc mùa giải La Liga

Theo lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5, tất cả các trận đấu tại vòng 38 La Liga 2025/2026 sẽ đồng loạt diễn ra lúc 02h00 ngày 24/5 (giờ Việt Nam). Trong đó, tâm điểm chú ý sẽ là màn cạnh tranh vị trí top 3 và cuộc chiến trụ hạng.

Trước vòng đấu cuối, Villarreal và Atletico Madrid đều đang có 69 điểm nhưng Tàu ngầm vàng giữ vị trí thứ 3 do hơn đối thủ về chỉ số phụ. Do đó, Villarreal sẽ tiếp đón Atletico Madrid với lợi thế chỉ cần hòa là sẽ giữ vững vị trí thứ 3 chung cuộc.

Bảng xếp hạng La Liga trước vòng đấu cuối. (Ảnh: BTC)

Ở cuộc chiến trụ hạng, chỉ có đội cuối bảng Real Oviedo đã chính thức xuống hạng sớm. Trong khi đó, Mallorca (39 điểm) và Girona (40 điểm) vẫn còn hy vọng ở lại với La Liga; còn Elche, Osasuna, Levante (đều 42 điểm) vẫn có nguy cơ xuống hạng.

Đặc biệt, Girona sẽ đá “chung kết ngược” với Elche ở vòng hạ màn La Liga 2025/2026. Cùng thời điểm, Mallorca sẽ gặp Real Oviedo, Osasuna làm khách của Getafe còn Levante viếng thăm Betis.

Nhà vô địch Barca sẽ tới làm khách của Valencia ở vòng đấu cuối. Trong khi đó, Real Madrid sẽ khép lại mùa giải 2025/2026 bằng cuộc tiếp đón Athletic Bilbao.

Bên cạnh vòng hạ màn La Liga, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5 còn có 2 cuộc đọ sức trong khuôn khổ vòng đấu cuối Serie A là Inter Milan gặp Bologna và Lazio gặp Pisa. Serie A cũng là giải đấu hiếm hoi không tổ chức tất cả các trận đấu ở vòng cuối vào cùng thời điểm mà bố trí lịch thi đấu rải rác suốt cuối tuần.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 23/5 rạng sáng 24/5 Vòng 38 Serie A 23h00 ngày 23/5: Bologna – Inter Milan 01h45 ngày 24/5: Lazio – Pisa Vòng 38 La Liga 02h00 ngày 24/5: Valencia – Barca 02h00 ngày 24/5: Real Madrid – Athletic Bilbao 02h00 ngày 24/5: Betis – Levante 02h00 ngày 24/5: Alaves – Rayo Vallecano 02h00 ngày 24/5: Girona – Elche 02h00 ngày 24/5: Getafe – Osasuna 02h00 ngày 24/5: Celta Vigo – Sevilla 02h00 ngày 24/5: Mallorca – Real Oviedo 02h00 ngày 24/5: Espanyol – Sociedad 02h00 ngày 24/5: Villarreal – Atletico Madrid