Lịch thi đấu chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ chứng kiến màn so tài giữa PSG và Arsenal. Nếu như PSG là đương kim vô địch của giải đấu và đang có cơ hội đăng quang 2 mùa liên tiếp, thì Arsenal đang hướng tới lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 30/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Puskas tại Budapest, Hungary.

Sân vận động Puskas có sức chứa hơn 67 nghìn khán giả. Đây là nơi từng tổ chức trận chung kết Cúp C2 châu Âu giữa Sevilla gặp AS Roma vào năm 2023 và diễn ra trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Bayern Munich với Sevilla vào năm 2020.

Trong quá khứ, đôi bên từng có 7 lần chạm trán tại đấu trường Cúp châu Âu, mỗi đội sở hữu 2 chiến thắng và có 3 cuộc đọ sức kết thúc với kết quả hòa. Đáng chú ý, PSG đã đánh bại Arsenal 1-0 và 2-1 tại bán kết trên hành trình vô địch Cúp C1 châu Âu mùa trước.

Theo UEFA, đây là lần đầu tiên trong bóng đá nam, một CLB Anh và một CLB Pháp gặp nhau trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Ngoài ra, 2 nhà cầm quân người Tây Ban Nha là Mikel Arteta và Luis Enrique cũng tạo ra lần đầu tiên 2 HLV đồng hương đối đầu trong một trận chung kết Cúp C1 châu Âu.