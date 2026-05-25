中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Hai, 16:00, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG vs Arsenal diễn ra trên sân vận động Puskas tại Budapest, Hungary.

Trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ chứng kiến màn so tài giữa PSG và Arsenal. Nếu như PSG là đương kim vô địch của giải đấu và đang có cơ hội đăng quang 2 mùa liên tiếp, thì Arsenal đang hướng tới lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG và Arsenal sẽ diễn ra lúc 23h00 ngày 30/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Puskas tại Budapest, Hungary.

lich thi dau chung ket cup c1 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
PSG và Arsenal sẽ tranh chức vô địch Cúp C1 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: UEFA)

Sân vận động Puskas có sức chứa hơn 67 nghìn khán giả. Đây là nơi từng tổ chức trận chung kết Cúp C2 châu Âu giữa Sevilla gặp AS Roma vào năm 2023 và diễn ra trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa Bayern Munich với Sevilla vào năm 2020.

Trong quá khứ, đôi bên từng có 7 lần chạm trán tại đấu trường Cúp châu Âu, mỗi đội sở hữu 2 chiến thắng và có 3 cuộc đọ sức kết thúc với kết quả hòa. Đáng chú ý, PSG đã đánh bại Arsenal 1-0 và 2-1 tại bán kết trên hành trình vô địch Cúp C1 châu Âu mùa trước.

Theo UEFA, đây là lần đầu tiên trong bóng đá nam, một CLB Anh và một CLB Pháp gặp nhau trong một trận chung kết Cúp châu Âu. Ngoài ra, 2 nhà cầm quân người Tây Ban Nha là Mikel Arteta và Luis Enrique cũng tạo ra lần đầu tiên 2 HLV đồng hương đối đầu trong một trận chung kết Cúp C1 châu Âu.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Cúp C1 châu Âu chung kết Cúp C1 châu Âu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland
Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland

VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026, Erling Haaland đứng đầu với 27 bàn thắng cho Man City và có lần thứ 3 giành danh hiệu.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland

Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026: Vinh danh Erling Haaland

VOV.VN - Bảng xếp hạng Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2025/2026, Erling Haaland đứng đầu với 27 bàn thắng cho Man City và có lần thứ 3 giành danh hiệu.

Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới
Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

VOV.VN - Ngoại hạng Anh đã xác định được 8 đội sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026.

Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

Xác định 8 đội Ngoại hạng Anh tham dự Cúp châu Âu mùa tới

VOV.VN - Ngoại hạng Anh đã xác định được 8 đội sẽ tham dự Cúp châu Âu mùa tới sau khi kết thúc 38 vòng đấu của mùa giải 2025/2026.

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026
Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

Dàn sao Arsenal ăn mừng cuồng nhiệt chức vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026

VOV.VN - Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 38 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal đã ăn mừng chức vô địch sau 22 năm chờ đợi.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich ngậm ngùi nhìn PSG tiến vào chung kết
Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich ngậm ngùi nhìn PSG tiến vào chung kết

VOV.VN - PSG hòa Bayern Munich 1-1 trong trận lượt về trên sân khách và tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp Arsenal với chiến thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich ngậm ngùi nhìn PSG tiến vào chung kết

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Bayern Munich ngậm ngùi nhìn PSG tiến vào chung kết

VOV.VN - PSG hòa Bayern Munich 1-1 trong trận lượt về trên sân khách và tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 gặp Arsenal với chiến thắng chung cuộc 6-5 sau hai lượt trận bán kết.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử
Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh, Arteta làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

VOV.VN - Mikel Arteta trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chức vô địch giải đấu với tư cách HLV khi dẫn dắt Arsenal tới ngôi vương mùa 2025/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế