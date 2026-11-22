Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

U17 Việt Nam đấu New Zealand khi nào, xem trực tiếp ở đâu?

Theo lịch thi đấu U17 World Cup 2026 mới nhất, U17 Việt Nam sẽ so tài với U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11. Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play và trực tuyến trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Ở trận đấu ra quân, U17 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh trước U17 Bỉ. Mặc dù U17 Việt Nam thua với tỉ số 2-3, nhưng đại diện Đông Nam Á nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế, khi thi đấu bản lĩnh và tinh thần đoàn kết cao.

Lịch thi đấu U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 .

U17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn U17 New Zealand, nhưng nếu thầy trò HLV Cristiano Roland chơi đúng khả năng, cơ hội để giành chiến thắng lịch sử tại sân chơi World Cup là điều hoàn toàn có thể làm được.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, Quý Vương cho rằng, toàn đội không đánh giá thấp bất kỳ đối thủ nào tại bảng đấu. “Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”.

Sau trận đấu với U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt trong việc giành vé đi tiếp của đại diện Đông Nam Á.