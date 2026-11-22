U17 Việt Nam chạy đua hồi phục trước trận gặp New Zealand

Buổi tập mới nhất của U17 Việt Nam diễn ra với khối lượng vận động vừa phải. Ban huấn luyện phân chia giáo án phù hợp cho từng nhóm cầu thủ nhằm giúp toàn đội nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất sau trận đấu với U17 Bỉ.

HLV Cristiano Roland ưu tiên các bài tập hồi phục cho nhóm cầu thủ đá chính ở lượt trận đầu tiên. Các cầu thủ chủ yếu chạy nhẹ quanh sân, tham gia một số trò chơi với bóng và duy trì cảm giác vận động. Nhóm này chỉ tập luyện khoảng 30 phút trước khi kết thúc buổi tập.

U17 Việt Nam tập phục hồi sau trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

Trong khi đó, nhóm cầu thủ dự bị tiếp tục tập luyện với cường độ cao hơn. Sau phần khởi động dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực, các cầu thủ chia thành hai nhóm để thực hiện những bài phối hợp. Ban huấn luyện cũng dành thời gian rèn khả năng dứt điểm cầu môn, qua đó giúp các cầu thủ duy trì cảm giác bóng và sẵn sàng khi được trao cơ hội thi đấu.

Tinh thần toàn đội hiện khá thoải mái sau màn trình diễn nhiều nỗ lực trước U17 Bỉ. Dù nhận thất bại sát nút với tỷ số 2-3, U17 Việt Nam vẫn thể hiện sự tự tin, tinh thần thi đấu quyết tâm và khả năng cạnh tranh trước đối thủ được đánh giá cao. Màn trình diễn này mang đến những tín hiệu tích cực cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước lượt trận tiếp theo.

U17 Việt Nam được tiếp sức bằng những bữa ăn đậm chất Việt tại Doha

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng nhằm bảo đảm thể trạng cho các cầu thủ. Ngoài thực đơn do ban tổ chức cung cấp, đội tuyển còn được phục vụ những món ăn quen thuộc của Việt Nam như tôm rim, rau muống xào tỏi, canh bí nấu tôm tươi, thịt bò xào hành tây và cơm trắng.

Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn đã chủ động liên hệ với các nhà hàng Việt Nam tại Doha để đặt món và vận chuyển đến khách sạn phục vụ đội tuyển. Những bữa ăn hợp khẩu vị giúp các cầu thủ ăn ngon miệng, duy trì sự thoải mái và đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng trong quá trình thi đấu.

Đội tuyển được bổ sung các món ăn Việt Nam để bảo đảm dinh dưỡng.

U17 Việt Nam dự kiến tiếp tục duy trì thực đơn các món ăn Việt Nam trong những ngày tới. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ cầu thủ hồi phục thể lực, duy trì trạng thái tốt nhất trước cuộc đối đầu U17 New Zealand tại FIFA U17 World Cup 2026.

Theo lịch trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 New Zealand diễn ra vào lúc 22h30 ngày 23/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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