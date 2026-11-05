Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN chạm trán đội bóng Nhật Bản

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 được người hâm mộ chú ý khi CAHN sẽ có thêm một trận đấu đầy thử thách trước Vissel Kobe, đại diện của bóng đá Nhật Bản. Hiện tại, CAHN vẫn còn cơ hội để vượt qua vòng bảng cúp C1 châu Á nếu giành được những kết quả tốt, đặc biệt ở các trận đấu diễn ra trên sân nhà.

CAHN đang có phong độ ấn tượng tại cúp C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: Hoài Thương)

Tuy nhiên, trận đấu sắp tới sẽ là thách thức lớn với CAHN khi Vissel Kobe đang có phong độ rất ấn tượng. Đội bóng Nhật Bản toàn thắng trong cả 4 trận đã đấu tại cúp C1 châu Á mùa này, đang dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực phía Đông.

Dù vậy với điểm tựa sân nhà, CAHN vẫn được kỳ vọng có thể làm nên chuyện. Trước đó trong hai lần gặp các đội bóng Nhật Bản trên sân nhà, CAHN có màn trình diễn khá ấn tượng khi thua sít sao với tỉ số 0-1 trước Kashima Antlers. Gần nhất, thầy trò HLV Polking có trận hoà đáng tiếc khi bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt trong trận gặp Kyoto Sanga.

Với 4 điểm, CAHN hiện đang đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng cúp C1 châu Á 2026/27 khu vực phía Đông. CAHN đang kém đội đứng thứ 8, vị trí vượt qua vòng bảng là Jeonbuk (Hàn Quốc) khoảng cách 3 điểm.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 lượt 5 vòng bảng:

23/11 20h45 Neftchi Fergana - Al Hilal

23/11 23h00 Tractor - Al Wasl

23/11 23h00 Al Shamal - Al Ahli

23/11 23h00 Al Ain - Esteghlal

24/11 1h15 Al Quwa Al Jawiya Al - Gharafa

24/11 1h15 Al Ittihad - Pakhtakor

24/11 14h45 Newcastle Jets - Kashiwa Reysol

24/11 17h00 Daejeon - Beijing Guoan

24/11 17h00 Kyoto Sanga - Pohang Steelers

24/11 19h15 CAHN - Vissel Kobe

24/11 19h15 Ratchaburi - Johor DT

24/11 19h15 Shanghai Port - Buriram United

24/11 23h00 Shabab Al Ahli - Al Qadisiya

25/11 1h15 Al Nassr - Al Sadd

25/11 17h00 Gamba Osaka - Thai Port

25/11 17h00 Kashima Antlers - Jeonbuk