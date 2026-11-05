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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11: Đội bóng cũ của Công Phượng gặp thách thức

Thứ Năm, 08:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11 nhận được sự chú ý khi đội bóng cũ của Công Phượng gặp thử thách tại cúp châu Âu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11 được người hâm mộ quan tâm khi Sint Truidense, đội bóng cũ của Công Phượng khi thi đấu tại Bỉ có màn so tài với SK Brann tại cúp C3 châu Âu 2026/27. Cả hai đội đều có đang phong độ tốt khi đã thắng cả hai trận đã đấu, hứa hẹn đây là màn so tài đầy kịch tính.

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Đội bóng cũ của Công Phượng gặp thử thách (Ảnh: DAZN)

Khác với phong độ tại cúp châu Âu, Sint Truidense đang có phong độ không tốt tại giải quốc nội khi chỉ đứng thứ 15 trong BXH giải VĐQG Bỉ. Sint Truidense đã trải qua 5 thất bại liên tiếp tại giải VĐQG nên rất cần một chiến thắng trước SK Brann để lên dây cót tinh thần.

Cúp C2 châu Âu 2026/27 cũng có những màn chạm trán đáng chú ý với những đội bóng có tên tuổi tại lục địa già ra sân. Juventus sẽ có trận đấu không hề dễ dàng với AZ trên sân khách, khi đội bóng Hà Lan cũng đang có phong độ khá tốt.

AC Milan cũng có trận đấu được đánh giá không hề dễ dàng dù được thi đấu trên sân nhà khi chạm trán Ferencvaros. Với việc giành cả 3 chiến thắng tại cúp C2 châu Âu mùa này, Ferencvaros sẽ là thử thách lớn với AC Milan.

Lịch thi đấu bóng đá ngày 5/11:

Europa League

6/1 0h45 AC Milan - Ferencvaros

6/1 0h45 Anderlecht - RB Salzburg

6/1 0h45 Crystal Palace - TSG 1899 Hoffenheim

6/1 0h45 Levski Sofia - Jagiellonia Bialystok

6/1 0h45 Lillestrom SK - Viktoria Plzen

6/1 0h45 NEC - Omonia Nicosia

6/1 0h45 Real Sociedad - Lyon

6/1 0h45 Sparta Prague - Bournemouth

6/1 3h00 AZ - Juventus

6/1 3h00 Bayer Leverkusen - Marseille

6/1 3h00 Benfica - Lech Poznan

6/1 3h00 Celtic - Besiktas

6/1 3h00 Hapoel Beer Sheva - OFI

6/1 3h00 Celta Vigo - Union

6/1 3h00 SCU Torreense - Ararat Armenia

6/1 3h00 Sturm Graz - NK Celje

6/1 3h00 Sunderland - Dinamo Zagreb

UEFA Conference League

6/1 0h45 AGF - SC Braga

6/1 0h45 Atalanta - Kairat

6/1 0h45 Crvena Zvezda - Inter Club d'Escaldes

6/1 0h45 Midtjylland - Ajax

6/1 0h45 Thun - Heart of Midlothian

6/1 0h45 KuPS - KAA Gent

6/1 0h45 Lincoln Red Imps - Hajduk Split

6/1 0h45 Mjallby AIF - Borac Banja Luka

6/1 0h45 Trabzonspor - Freiburg

6/1 3h00 Monaco - Nordsjælland

6/1 3h00 Copenhagen - Iberia 1999

6/1 3h00 Lugano - Kauno Zalgiris

6/1 3h00 Twente - Pafos

6/1 3h00 Getafe - Brighton

6/1 3h00 Panathinaikos - CSKA Sofia

6/1 3h00 Riga - FK Jablonec

6/1 3h00 STVV - SK Brann

6/1 3h00 Universitatea Craiova - Egnatia

PV/VOV.VN
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