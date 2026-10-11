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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/10

Chủ Nhật, 07:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/10, những trận đấu tiếp theo của V-League và giải hạng Nhất sẽ diễn ra.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/10, những trận đấu cuối cùng của vòng 3 V-League sẽ diễn ra. Trên sân Vinh, SLNA  đón tiếp CLB CA TP.HCM trong màn so tài bắt đầu lúc 18h.

Trong khi đó, ở khung 19h15 là màn so tài trên sân Mỹ Đình giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh. Hà Nội FC được kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2026/2027, nhưng khởi đầu của đội bóng Thủ đô lại không đáp ứng được mong đợi. Sau hai vòng đấu đầu tiên tại V-League, thầy trò HLV Harry Kewell chưa giành được điểm nào. Đội bóng này còn bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia, khiến mục tiêu chinh phục danh hiệu càng trở nên khó khăn.

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 (Ảnh: VPF).

So với giai đoạn đỉnh cao, chất lượng đội hình của Hà Nội FC không còn tạo ra sự vượt trội rõ rệt trước các đối thủ cạnh tranh. Dù là tân binh V-League, Bắc Ninh cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc khi đầu tư nâng cấp đội hình trước mùa giải. Chiến thắng trước CLB CA TP.HCM ở vòng đấu trước là minh chứng cho khả năng cạnh tranh của đội bóng này.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Foiani, Bắc Ninh thể hiện lối chơi tự tin, triển khai bóng tương đối mạch lạc và có nhiều phương án tấn công. Khả năng tận dụng cơ hội cũng giúp đội bóng này tạo ra khác biệt trước CLB CA TP.HCM, đối thủ từng đánh bại Hà Nội FC ở trận mở màn.

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Tại giải hạng Nhất, Khánh Hòa đấu CAND lúc 17h trong khi Quy Nhơn United sẽ so tài với Huế lúc 18h trên sân Quy Nhơn. Đây là những trận đấu cuối cùng của vòng 2.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 11/10, vòng loại U17 châu Á 2027 sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng. U17 nữ Việt Nam gặp U17 nữ Kyrgyzstan ở màn đọ sức lúc 18h. Chỉ cần hòa, các cầu thủ nữ trẻ Việt Nam sẽ giành quyền dự VCK.

PV/VOV.VN
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