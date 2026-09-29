Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9: Việt Nam đấu Thái Lan

Theo lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ được chứng kiến màn thư hùng của hai ông lớn bóng đá khu vực, đó là cuộc đọ sức của ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay 29/9, được trực tiếp trên FPT Play. Ngoài ra, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 29/9.

Ở trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không có lực lượng mạnh nhất khi Xuân Son dính chấn thương nghỉ hết giải. Kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang được đặt vào tiền đạo Đình Bắc.

Trong khi đó, Thái Lan sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan đang tràn đầy khí thế đối đầu với Việt Nam. “Voi chiến” đang có chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trước “Những ngôi sao vàng” nên quyết tâm giành 3 điểm càng lớn hơn.

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay vào lúc 16h sẽ diễn ra trận đấu giữa Pakistan vs Philippines. Hai đội bóng này đều thua ở trận ra quân nên cũng rất quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

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