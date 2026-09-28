Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9: Indonesia gặp Malaysia

Theo lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới các lượt trận thứ 2 của bảng A.

Vào lúc 16h ngày 28/9, Singapore vs Bangladesh sẽ đọ sức với nhau. Ở lượt trận ra quân, hai đội bóng này đều nhận thất bại. Do đó, đây là cơ hội để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9.

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/9, Indonesia vs Malaysia sẽ đối đầu nhau. Đây được xem là trận chung kết của bảng A, nếu đội nào giành chiến thắng thì có cơ hội lớn vào chung kết.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Indonesia vs Malaysia vào lúc 19h30 hôm nay 28/9, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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