Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Thái Lan trước FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam vs Thái Lan sẽ so tài ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trong với cả hai đội trong việc giành suất đá chung kết.

Lịch sử đối đầu giữa Việt Nam vs Thái Lan trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Theo đó, ở 23 lần gặp nhau trong quá khứ, Việt Nam thắng 6, hòa 7 và thua 10 trước “Voi chiến”.

ĐT Việt Nam bất bại trong 4 trận đấu gần nhất trước Thái Lan (Ảnh: Dương Thuật).

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik và các học trò đang có chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp trước người Thái với 3 chiến thắng, 1 trận hòa. Lần gặp nhau gần nhất chính là trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình ở trận chung kết ASEAN Cup 2026 lượt về.

Việt Nam và Thái Lan đều có khởi đầu tốt ở FIFA ASEAN Cup 2026. Nếu như “Voi chiến” thắng Pakistan 4-0 thì “Những ngôi sao vàng” đánh bại Philippines với tỉ số 1-0. Do đó, cuộc đối đầu trực tiếp lần này được dự đoán sẽ hấp dẫn, kịch tính.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan tại FIFA ASEAn Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9.

Trước trận đấu này, ĐT Việt Nam nhận tin không vui khi tiền đạo Xuân Son dính chấn thương nghỉ thi đấu hết giải. Đây là bài toán khó với HLV Kim Sang Sik trong việc tìm người thay thế.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan tại FIFA ASEAn Cup 2026 diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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