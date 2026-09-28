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FIFA ASEAN Cup 2026: Ai gánh vác vai trò của Xuân Son khi gặp Thái Lan?

Thứ Hai, 12:00, 28/09/2026
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VOV.VN - Xuân Son dính chấn thương phải nghỉ hết FIFA ASEAN Cup 2026, buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm phương án thay thế khi ĐT Việt Nam đối đầu Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B.

ĐT Việt Nam khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines. Ba điểm là mục tiêu quan trọng, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang Sik chưa thực sự tạo ra sự yên tâm. ĐT Việt Nam gặp những vấn đề nhất định trong khâu triển khai bóng, tổ chức tấn công và duy trì sự ổn định giữa các tuyến.

Không chỉ có vậy, đội tuyển còn chịu tổn thất đáng kể về lực lượng sau trận đấu này. Xuân Son dính chấn thương và nhiều khả năng bỏ lỡ cuộc đối đầu với Thái Lan cũng như phần còn lại của giải đấu.

Xuân Son để lại khoảng trống lớn trên hàng công

Sự vắng mặt của Xuân Son đặt HLV Kim Sang Sik trước một bài toán không đơn thuần liên quan đến việc tìm người thay thế vị trí trên sân. Kể từ khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1997 đã trở thành một trong những phương án tấn công quan trọng nhất của đội tuyển. Khả năng di chuyển, tranh chấp, làm tường và đặc biệt là hiệu suất ghi bàn giúp Xuân Son tạo ra sự khác biệt trong cách vận hành hàng công.

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Xuân Son lỡ trận đấu với Thái Lan vì chấn thương (Ảnh: Dương Thuật).

Trong chuỗi 4 trận liên tiếp ĐT Việt Nam bất bại trước Thái Lan, cũng như hành trình hướng tới hai chức vô địch ASEAN Cup gần nhất, Xuân Son đều để lại những dấu ấn quan trọng bằng các bàn thắng.

Vì vậy, khi tiền đạo này không thể thi đấu, HLV Kim Sang Sik không chỉ mất đi một chân sút chủ lực mà còn phải điều chỉnh cách tổ chức tấn công. ĐT Việt Nam sẽ cần một phương án có thể tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự Thái Lan mà không phụ thuộc vào khả năng xử lý của một trung phong duy nhất. Trước trận đấu lúc 19h30 ngày 29/9, những cái tên như Minh Hoàng, Hai Long và Đình Bắc đang được đặt nhiều kỳ vọng.

Minh Hoàng và Hai Long có thể tỏa sáng

Minh Hoàng là trường hợp đáng chú ý. Dù mới lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam, tiền đạo này đã được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội đá chính trước Philippines.

Điểm đáng chú ý ở Minh Hoàng nằm ở thể hình, khả năng di chuyển và cách tìm kiếm khoảng trống. Tiền đạo trẻ này không chỉ đóng vai trò một điểm đến trong vòng cấm mà còn có thể kéo giãn hàng phòng ngự đối phương bằng những pha chạy chỗ thông minh.

Trước Philippines, Minh Hoàng đã cho thấy giá trị của mình trong tình huống dẫn tới bàn thắng duy nhất. Chính đường căng ngang của anh tạo điều kiện để Đình Bắc dứt điểm, mang về ba điểm cho ĐT Việt Nam.

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Minh Hoàng có màn ra mắt ấn tượng trước Philippines (Ảnh: Đức Cường).

Nếu được tiếp tục trao cơ hội trước Thái Lan, Minh Hoàng có thể trở thành phương án giúp đội tuyển duy trì một trung phong thực thụ trên hàng công. Tuy nhiên, thử thách sẽ lớn hơn đáng kể bởi hàng phòng ngự Thái Lan có khả năng tổ chức và kiểm soát không gian tốt hơn Philippines.

Trong khi đó, Hai Long mang đến một lựa chọn khác về mặt chiến thuật. Cầu thủ của Hà Nội FC thường xuyên được sử dụng từ băng ghế dự bị, nhưng việc Xuân Son vắng mặt có thể mở ra cơ hội để anh xuất hiện ngay từ đầu.

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Hai Long rất có duyên ghi bàn vào lưới Thái Lan (Ảnh: Ngọc Duy).

Hai Long không phải mẫu tiền đạo thiên về tranh chấp trực diện. Điểm mạnh của cầu thủ này nằm ở khả năng xử lý bóng nhanh, di chuyển thông minh và tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến. Nếu được bố trí ở vị trí tiền đạo lệch hoặc chơi gần hàng công, Hai Long có thể giúp ĐT Việt Nam tăng khả năng kết nối và chuyển trạng thái.

Đáng chú ý, Hai Long cũng từng tạo dấu ấn trong những lần đối đầu Thái Lan. Khả năng xử lý bóng gọn và sự tự tin trước khung thành khiến cầu thủ này trở thành một phương án mà HLV Kim Sang Sik có thể cân nhắc.

Đình Bắc được kỳ vọng lớn nhất

Trong số những phương án hiện có, Đình Bắc có lẽ là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa trực tiếp ghi bàn quyết định giúp ĐT Việt Nam đánh bại Philippines. Quan trọng hơn, bàn thắng đó đến sau một pha di chuyển và xử lý tương đối chủ động, cho thấy Đình Bắc có thể tạo ra khác biệt nếu được trao không gian hoạt động.

Đình Bắc thường xuất phát ở hành lang biên nhưng có xu hướng bó vào trong và di chuyển rộng. Khi Xuân Son còn hiện diện, cách chơi này giúp anh chia sẻ không gian và nhiệm vụ với trung phong. Khi Xuân Son vắng mặt, Đình Bắc có thể được trao nhiều quyền chủ động hơn trong những tình huống tấn công.

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Đình Bắc được kỳ vọng lớn nhất ở trận đấu với Thái Lan (Ảnh: Đức Cường).

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách HLV Kim Sang Sik sử dụng Đình Bắc. Nếu được phép di chuyển tự do hơn, tiền đạo này có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, từ đó gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, kỳ vọng lớn cũng đồng nghĩa với áp lực lớn. Thái Lan chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị kỹ hơn sau những gì Đình Bắc thể hiện ở trận gặp Philippines. Khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương vì thế có thể trở thành yếu tố quyết định mức độ hiệu quả của tiền đạo này.

HLV Kim Sang Sik và bài toán mang tên Thái Lan

Tìm người thay Xuân Son mới chỉ là một phần trong bài toán mà HLV Kim Sang Sik phải giải quyết trước Thái Lan. Vấn đề quan trọng khác nằm ở tuyến giữa. ĐT Việt Nam sẽ rất cần khả năng kiểm soát bóng, tranh chấp và chuyển trạng thái nhanh để hạn chế khả năng ban bật của đối thủ.

Nếu Hoàng Đức kịp trở lại, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm một lựa chọn quan trọng ở khu vực trung tuyến. Khả năng giữ bóng, thoát pressing và điều tiết nhịp độ của Hoàng Đức có thể giúp ĐT Việt Nam giảm áp lực trước khả năng kiểm soát bóng của Thái Lan.

Ngược lại, nếu Hoàng Đức chưa thể thi đấu, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng phải tính đến một phương án thận trọng hơn. Khi đó, ĐT Việt Nam có thể ưu tiên sự chắc chắn ở trung tuyến, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến và chờ cơ hội phản công.

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Nếu Hoàng Đức trở lại thi đấu, HLV Kim Sang Sik sẽ bớt lo âu ở trận đấu với Thái Lan (Ảnh: Dương Thuật).

Đây có thể là cách tiếp cận phù hợp với thực tế lực lượng hiện tại, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với khả năng chuyển trạng thái. Khi không còn Xuân Son, ĐT Việt Nam càng cần tận dụng hiệu quả những cơ hội ít ỏi có được trước Thái Lan.

So với kỳ ASEAN Cup trước, Thái Lan bước vào giải đấu lần này với lực lượng được đánh giá cao hơn và động lực rất rõ ràng trong cuộc đối đầu với Việt Nam. Vì vậy, trận đấu ngày 29/9 không chỉ là cuộc cạnh tranh vị trí ở bảng B mà còn là phép thử lớn đối với khả năng thích ứng của HLV Kim Sang Sik sau sự vắng mặt của Xuân Son.

ĐT Việt Nam không thể trông chờ vào một cá nhân để khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại. Thay vào đó, sức mạnh của đội tuyển sẽ phụ thuộc vào khả năng phân bổ lại nhiệm vụ trên hàng công, sự hỗ trợ của tuyến giữa và tính kỷ luật trong phòng ngự.

Trước Thái Lan, ĐT Việt Nam cần duy trì sự chủ động trong những thời điểm cần thiết, đồng thời đủ tỉnh táo để không cuốn vào cách chơi của đối thủ. Một hàng công biết tận dụng cơ hội, tuyến giữa giữ được cự ly và hệ thống phòng ngự hạn chế sai sót sẽ là những yếu tố quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới một kết quả thuận lợi.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp &amp; trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

 

Hoàng Yến/VOV.VN
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