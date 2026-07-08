World Cup 2026 bước vào ngày nghỉ đầu tiên

Rạng sáng nay 8/7, World Cup 2026 đã kết thúc các trận đấu của vòng 16 đội. Sau vòng đấu này, FIFA đã xác định được 8 đội bóng sẽ tiến vào vòng tứ kết.

World Cup 2026 có 1 ngày tạm nghỉ. (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, sau khi kết thúc vòng 16 đội, World Cup 2026 sẽ bước vào 1 ngày nghỉ trước khi các đội thi đấu tiếp những trận đấu tiếp theo.

Đây cũng là ngày nghỉ đầu tiên của kỳ World Cup năm nay sau 26 ngày thi đấu liên tục không ngừng từ vòng bảng đến vòng 32 đội rồi vòng 16 đội với tổng cộng 96 trận đấu.

Ở những kỳ World Cup trước (từ năm 1998 đến 2022), giải đấu có 32 đội tham dự và thường giữa các giai đoạn như vòng bảng, vòng 16 đội, tứ kết... đều có thời gian nghỉ.

Tuy nhiên năm nay khi giải đấu nâng lên 48 đội, số trận tăng lên từ 64 thành 104, BTC đã phải tính toán rất kỹ trước khi xếp lịch thi đấu nên trước khi kết thúc vòng 16 đội, không có bất cứ ngày nghỉ nào. Tổng thời gian diễn ra giải đấu cũng đã kéo dài hơn trước khoảng 1 tuần.

Dự kiến sau ngày nghỉ 8/7 (giờ Mỹ), World Cup 2026 sẽ còn 4 ngày nghỉ nữa (không có trận đấu nào được tổ chức) là 12/7, 13/7, 16/7 và 17/7 (giờ Mỹ). Đáng chú ý, sẽ chỉ còn ngày 11/7 diễn ra 2 trận, còn lại những ngày thi đấu khác sẽ chỉ có duy nhất 1 trận diễn ra.

World Cup 2026 sẽ kết thúc ngày 19/7 (giờ Mỹ) với trận chung kết được tổ chức tại sân MetLife ở East Rutherford, New Jersey (Mỹ).