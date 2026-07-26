Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc (U11) sẽ tiếp tục tranh tài với lượt trận thứ hai diễn ra tại Đắk Lắk.

Ảnh: VFF.

Sẽ có 8 trận đấu được diễn ra trong ngày hôm nay, trải dài theo các khung giờ từ 8h sáng đến 17h. Cụ thể như sau: Thái Nguyên vs Navy Đức Nhuận (8h), Hà Tĩnh vs HAGL (9h), Thuận An vs HYS (10h), Đồng Tháp vs Hải Phòng FC (11h), SLNA vs Tuyên Quang (14h), Trường Tươi Đồng Nai vs VES (15h), Phú Thọ vs Hà Nội FC (16h), PVF-CAND vs Đắk Lắk (17h).

Giải bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc là giải đấu thường niên của VFF dành cho những cầu thủ nhí dưới 11 tuổi. Bước sang năm thứ 29, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi bóng đá trẻ quy mô và uy tín hàng đầu toàn quốc. Đây là giải đấu luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo, người hâm mộ và đặc biệt là lứa tuổi nhi đồng.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/7, giải bóng đã bãi biển quốc gia 2026 diễn ra các trận đấu tiếp theo tại Gia Lai. Huế vs TP.HCM lúc 17h và Quy Nhơn vs VietFootball lúc 18h30.