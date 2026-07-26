Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/7: Sôi động giao hữu trước mùa giải

Tottenham vừa ra mắt 2 tân binh Robertson và Van Hecke trước trận gặp Aukland. (Ảnh: CLB)

Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7 rạng sáng mai 27/7, Tottenham và Nottingham sẽ có các trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.

Tottenham sẽ gặp Aukland FC lúc 10h00 sáng 26/7 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, Nottingham sẽ so tài với Guimaraes vào lúc 19h00 tối 26/7.

Ngoài ra, nhiều tên tuổi lớn tại Serie A như Inter Milan, AS Roma, Napoli hay Atalanta sẽ có các trận giao hữu ở khung giờ tối 26/7 rạng sáng 27/7.

Cụ thể, Inter Milan sẽ gặp Karlsruher lúc 21h30, AS Roma sẽ chạm trán Cannes lúc 22h30 và Napoli đối đầu với Carrarese lúc 23h00 đêm 26/7. Vào rạng sáng 27/7, Atalanta sẽ đọ sức với Arezzo lúc 01h00.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/7 rạng sáng mai 27/7 10h00 ngày 26/7: Aukland FC – Tottenham 19h00 ngày 26/7: Ajax – Burnley 19h00 ngày 26/7: Nottingham – Guimaraes 19h00 ngày 26/7: Feyenoord - Vallecano 20h30 ngày 26/7: Frankfurt - Trabzonspor 21h30 ngày 26/7: Karlsruher – Inter Milan 22h00 ngày 26/7: Rangers – West Ham 22h30 ngày 26/7: AS Roma – Cannes 23h00 ngày 26/7: Napoli – Carrarese 23h00 ngày 26/7: Lazio – Flaminia 23h30 ngày 26/7: Frosinone – Ascoli 01h00 ngày 27/7: Atalanta – Arezzo 02h00 ngày 27/7: Sevilla – Ceuta