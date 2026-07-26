Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/7: Sôi động giao hữu trước mùa giải
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7 rạng sáng mai 27/7 sôi động với loạt trận giao hữu trước mùa giải mới của các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 26/7 rạng sáng mai 27/7, Tottenham và Nottingham sẽ có các trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/2027.
Tottenham sẽ gặp Aukland FC lúc 10h00 sáng 26/7 theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, Nottingham sẽ so tài với Guimaraes vào lúc 19h00 tối 26/7.
Ngoài ra, nhiều tên tuổi lớn tại Serie A như Inter Milan, AS Roma, Napoli hay Atalanta sẽ có các trận giao hữu ở khung giờ tối 26/7 rạng sáng 27/7.
Cụ thể, Inter Milan sẽ gặp Karlsruher lúc 21h30, AS Roma sẽ chạm trán Cannes lúc 22h30 và Napoli đối đầu với Carrarese lúc 23h00 đêm 26/7. Vào rạng sáng 27/7, Atalanta sẽ đọ sức với Arezzo lúc 01h00.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 26/7 rạng sáng mai 27/7
10h00 ngày 26/7: Aukland FC – Tottenham
19h00 ngày 26/7: Ajax – Burnley
19h00 ngày 26/7: Nottingham – Guimaraes
19h00 ngày 26/7: Feyenoord - Vallecano
20h30 ngày 26/7: Frankfurt - Trabzonspor
21h30 ngày 26/7: Karlsruher – Inter Milan
22h00 ngày 26/7: Rangers – West Ham
22h30 ngày 26/7: AS Roma – Cannes
23h00 ngày 26/7: Napoli – Carrarese
23h00 ngày 26/7: Lazio – Flaminia
23h30 ngày 26/7: Frosinone – Ascoli
01h00 ngày 27/7: Atalanta – Arezzo
02h00 ngày 27/7: Sevilla – Ceuta